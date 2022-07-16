غيات: “الحكومة تعمل بجد من أجل الوفاء بالتزاماتها في التعليم والصحة”

2022-07-16 / 20:45
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هبة بريس ـ الرباط

احتضنت مدينة مراكش يومه السبت 16يوليوز 2022، المنتدى الجهوي للشبيبة التجمعية بجهة مراكش اسفي،حول موضوع “الدولة الاجتماعية ومقومات إصلاح منظومة التعليم”أطر محاوره ثلة من الاساتذة الجامعيين وقيادات الحزب.

وفي كلمته الافتتاحية أمام قرابة 500 شابة وشاب من أبناء الجهة صرح محمد غيات عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق الأحرار بمجلس النواب بأن المستوى الذي وصل إليه النقاش داخل البرلمان بسبب تدني خطاب المعارضة لا يشرف بلادنا.

و أكد غيات بأنه و عوض أن يناقش المجلس القضايا الحقيقة للمغاربة والمتعلقة بالتعليم والصحة والتشغيل نتفاجئ بنقاش رديء ومزايدات سياسوية تستغل الظرفية لتحقيق انتصارات وهمية شعبوية.

و أضاف غيات أن الحكومة تعمل بجد من أجل الوفاء بالتزاماتها في التعليم والصحة وهما القطاعات التي يوليها المغاربة ملكا وشعبا أولوية كبرى.

و أشاد رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بالقانون الإطار للصحة الذي صادق عليه المجلس الوزاري والتصور المتكامل لإصلاح التعليم الذي أعلن عنه رئيس الحكومة في جلسة المساءلة الشهرية الأخيرة بمجلس المستشارين.

ودعا غيات شباب الأحرار إلى مواصلة التأطير والتواصل مع القواعد وصد حملات التضليل وحرب الاشاعة التي لا تخدم مصلحة وطننا.

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