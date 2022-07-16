أيت الطالب: “أعددنا مجموعة قوانين لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
وجه خالد أيت الطالب وزير الصحة و الحماية الاجتماعية مذكرة جوابية حول المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية الذي وضعه الفريق النيابي الحركي.
و أكد وزير الصحة و الحماية الاجتماعية أنه بالنسبة للمخطط التشريعي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ، فإن الوزارة تعتزم إعداد ما يقارب عن ستة مشاريع قوانين تندرج في إطار اصلاح المنظومة الصحية الوطنية.
هذا وبالإضافة إلى كل من مشروع قانون بإحداث الهيئة الوطنية للقابلات، ومشروع قانون يتعلق بحل مجلسين هيئة الصيادلة والذين تم إيداعهما لدى الأمانة العامة للحكومة، أوضح أيت الطالب أن ثلاث مشاريع قوانين مودعة لدى البرلمان.
هاته المشاريع يضيف ذات المصدر هي مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، و مشروع قانون رقم 25.14 يتعلق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية، و مشروع قانون رقم 71.13 يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها.
و في الوقت الراهن ، تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إعداد النصوص التطبيقية الخاصة ببعض القوانين (سواءا مراسيم أو قرارات)، منها من لا يزال قيد الدراسة ومنها من تم إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة.
و من بين هاته النصوص ذكر الوزير على سبيل المثال لا الحصر، القانون رقم 47.14 المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب و القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب و القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ثم القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي.
كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2021 ، تم نشر أربعة عشر نصا تنظيميا بالجريدة الرسمية ، منها المرسوم رقم 2.20.874 بتاريخ 4 فبراير 2021 بتطبيق القانون رقم 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، و المرسوم رقم 2.21.225 الصادر في 6 ذي القعدة 1442 ( 17 يونيو 2021 ) يتعلق بمدونة أخلاقيات مهنة الطب، ثم المرسوم رقم 2.21.641 الصادر في 16 من محرم 1443 ( 25 أغسطس 2021 ) يتعلق بتأليف لجنة تتبع مزاولة مهنة الطب من قبل الأجانب بالمغرب وكيفيات سيرها.
17 تعليقات
لا اصلاح لمنظومة الصحة دون اصلاح وظعية الموظفين
الوزارة تعتزم هههههه
وزارة العزيمة ههههههههه
إنها مجرد وعود لا محل لها من الوجود ولم يكن هناك أي تغيير في المظومة الصحية…
نتمنى أن تقوم ياسيد آيت الطالب بزيارات إلى المستشفيات الحكومية لترى باعينك ماذا يحصل بداخلها …
يجب وضع دينامية استراتيجية تستهدف المنظومة الصحية من أجل النهوض بها أحسن بكثير من السابق.
نتمنى أن يكون كلامكم على صواب لان فعلا قطاع الصحة تدوهور ما فيه الكفاية…
دراسات حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة وليس وعود كاذبة وتمثيليات أمام الرأي العام..
بالتوفيق والمزيد من العطاء والانجازات تعود بالنفع على الأسر المغربية.وهذا ما نتمناه..
أنظر إلى المستشفيات والمراكز الصحية الموجودة في المدن الصغرى والقرى حدث ولا حرج…
عجيب !!!
تتحدثون عن كل هادا الكم من المراسيم و المشاريع القوانين و..،و،، مع العلم ان مديرية الشؤون القانونية على رئسها انسان لا يفقه في القانون شيئا….أفرغتم وزارة الصحة من محتواها و كفاآتها … و كرستم المحسوبية و التخربيق.
قطاع الصحة في المغرب جد ماسة إلى التغيير والاصلاح وليس كلام فقط… يجب على السيد أيت الطالب أن يتطرق إلى تعميم التغطية الصحية تشمل الإستفادة منه..
نريد السلط الضوء على الحماية الاجتماعية الصحية حتى نخفف شيئا ما من مصاريف العلاج في المستشفيات الجامعية بالمغرب.
إن تكاليف العلاج بالنسبة الأمراض المزمنة تكلف مباليغ كثيرة بالنسبة للموظف البسيط الذي يتقضى أجور بسيطة لا تكفيه في معيشته الشهرية ولهذا نطالب بالتدخل السيد أيت الطالب لايجاد حل مناسب…
أريد تصديق هذه الوعود لأننا فعلا سئمنا من تصرفاتكم وتلاعباتكم واكاذيبكم معنا وتمثيليات أمام الرأي العام فقط ربما كلام غير منطقي وغير صحيح غير موجود في قاموسكم.. هههههههههههه.
كلام شفوي فقط أما تطبيقي ليس له وجود.. لأن المستشفيات والمراكز الصحية في المغرب تخجل ان تحدث عنها …
حتى المكلف بالارشاد وتوجيه لم يعطيوك أهمية ؛ حتى وأن تتصل بالاسعاف لإنقاذ المريض بدون جدوى لتلقي الاسعافات ؛فاي تغير تتحدث عنه ياسيد أيت الطالب…
يجب تحسين جميع القطاعات بالمغرب ولاسيما مجال الصحة الذي طالما عانى منه المريض للحد الآن ولازال يعاني منه..
اريد ان اطرح سؤال يتطلب إجابته وهو لماذا لم تعوض مئة بالمئة الأشخاص ذوي الأمراض المزمنة وأنتم تعرفون تكاليفها الباهضة ؟؟؟؟؟