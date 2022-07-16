شبهة الانتحار تلفّ جثة مغربية طفت على سطح قناة مائية بإيطاليا

عبد اللطيف الباز/ إيطاليا

أمر المدعي العام بفتح بحث تمهيدي وإجراء تشريح لجثة مهاجرة مغربية تبلغ من العمر 44 سنة لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، بعد العثور عليها بقناة مائية في كورسو ميلانُـو بمدينة نوفارا شمال إيطاليا في ظروف غامضة.

وحسب ما أوردته مصادرنا بالمنطقة المذكورة إن الجثة علت على سطح الماء، مما أثار انتباه أحد المارة الذي سارع إلى محاصرتها وعدم ابتعادها، وذلك قبل حضور رجال السلطة الإيطالية، حيث تم انتشالها وجرى إخراجها من قبل غطاسي الحماية المدنية، ونقلها صوب مستودع الأموات بالمركز الطب الاستشفائي المحلي لإخضاعها للتشريح.

و وفقًا للمعلومات الأولية ، يضيف المصدر أن من بين الفرضيات المحتملة تتحدث عن إقدام المهاجرة المغربية عن وضع حد لحياتها بهذه الطريقة المفجعة.

وتجدر الإشارة إلى أنه ليست المرة الأولى التي تقع فيها مثل هذه الحوادث على مستوى إيطاليا، فقد سبق وأن أورد موقع هبة بريس بفارق زمني وجيز، تفاصيل حوادث مماثلة راح ضحيتها شبان مغاربة غرقا في عمر الزهور ، ولعل آخرها تلك التي وقعت خلال شهر الفارط حيث لفظ خلالها شاب أنفاسه غرقاً.

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