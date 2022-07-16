بعد التأهل للمونديال.. أسود كرة اليد ينهزمون في نصف نهائي كأس إفريقيا

2022-07-16 / 19:25
2

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

توقفت طموحات المنتخب المغربي لكرة اليد عند حدود نصف نهائي البطولة الإفريقية و ذلك بعد هزيمة الأسود اليوم أمام منتخب الرأس الأخضر.

و لم يتمكن رفاق الإدريسي من ضمان بطاقة المرور للمباراة النهائية بالرغم من العرض الجيد الذي قدموه خلال المباراة القوية التي آلت نتيجتها لمنتخب “الكاب فيردي” بحصة 23 مقابل 18.

هذا و كان المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد قد ضمن تأهله للمونديال المزمع تنظيمه بين دولتي بولندا و السويد السنة المقبلة بعد أن تأهل للمربع الذهبي لبطولة إفريقيا.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الفيفا: “المغرب أصبح نموذجا يحتذى به في البنية التحتية و التأطير”

الفيفا: “المغرب أصبح نموذجا يحتذى به في البنية التحتية…

2022-07-16 / 19:02
Photo of بطولة العالم لألعاب القوى .. البقالي يتأهل إلى نهائي 3000 متر موانع

بطولة العالم لألعاب القوى .. البقالي يتأهل إلى نهائي…

2022-07-16 / 11:12
Photo of الصفقة تمت بنجاح.. ليفاندوفسكي إلى برشلونة

الصفقة تمت بنجاح.. ليفاندوفسكي إلى برشلونة

2022-07-16 / 10:40
Photo of المحكمة الرياضية ترفض الطعون الروسية ضد “الفيفا” و”اليويفا”

المحكمة الرياضية ترفض الطعون الروسية ضد “الفيفا” و”اليويفا”

2022-07-15 / 15:09
Photo of المنتخب المغربي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد ويحجز تذكرة مونديال 2023

المنتخب المغربي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد…

2022-07-15 / 13:54
Photo of أخنوش ل”لبؤات الأطلس”: إنجازكم مصدر فخر واعتزاز

أخنوش ل”لبؤات الأطلس”: إنجازكم مصدر فخر واعتزاز

2022-07-15 / 10:08
Photo of مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا للسيدات تحقق حضورا غير مسبوق افريقيا وعربيا

مباراة ربع نهائي كأس إفريقيا للسيدات تحقق حضورا غير…

2022-07-14 / 17:26
Photo of تأهل رفيقات غزلان الشباك للمونديال يكرس نجاحات جامعة لقجع

تأهل رفيقات غزلان الشباك للمونديال يكرس نجاحات جامعة لقجع

2022-07-14 / 13:25
Photo of رسميا.. ديمبلي يجدد عقده مع برشلونة حتى سنة 2024

رسميا.. ديمبلي يجدد عقده مع برشلونة حتى سنة 2024

2022-07-14 / 12:42
Photo of بنسعيد مهنئا لبؤات الأطلس: “أثبثن أن النساء قادرات على التألق في كل المجالات”

بنسعيد مهنئا لبؤات الأطلس: “أثبثن أن النساء قادرات على…

2022-07-14 / 12:11

‫2 تعليقات

  1. رغم التأهل للمونديال… فإن هذه الهزيمة أمام منتخب عادي وهو الرأس الأخضر مخيبة للآمال ودون انتظارات الشعب المغربي في منتخب يكون مهاب الجانب وتخافه المنتخبات الأخرى…. تذكرني بمنتخب كرة القدم امام البنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق