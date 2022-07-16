بعد التأهل للمونديال.. أسود كرة اليد ينهزمون في نصف نهائي كأس إفريقيا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

توقفت طموحات المنتخب المغربي لكرة اليد عند حدود نصف نهائي البطولة الإفريقية و ذلك بعد هزيمة الأسود اليوم أمام منتخب الرأس الأخضر.

و لم يتمكن رفاق الإدريسي من ضمان بطاقة المرور للمباراة النهائية بالرغم من العرض الجيد الذي قدموه خلال المباراة القوية التي آلت نتيجتها لمنتخب “الكاب فيردي” بحصة 23 مقابل 18.

هذا و كان المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد قد ضمن تأهله للمونديال المزمع تنظيمه بين دولتي بولندا و السويد السنة المقبلة بعد أن تأهل للمربع الذهبي لبطولة إفريقيا.

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