بعد التأهل للمونديال.. أسود كرة اليد ينهزمون في نصف نهائي كأس إفريقيا
هبة بريس ـ الدار البيضاء
توقفت طموحات المنتخب المغربي لكرة اليد عند حدود نصف نهائي البطولة الإفريقية و ذلك بعد هزيمة الأسود اليوم أمام منتخب الرأس الأخضر.
و لم يتمكن رفاق الإدريسي من ضمان بطاقة المرور للمباراة النهائية بالرغم من العرض الجيد الذي قدموه خلال المباراة القوية التي آلت نتيجتها لمنتخب “الكاب فيردي” بحصة 23 مقابل 18.
هذا و كان المنتخب الوطني المغربي لكرة اليد قد ضمن تأهله للمونديال المزمع تنظيمه بين دولتي بولندا و السويد السنة المقبلة بعد أن تأهل للمربع الذهبي لبطولة إفريقيا.
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2 تعليقات
رغم التأهل للمونديال… فإن هذه الهزيمة أمام منتخب عادي وهو الرأس الأخضر مخيبة للآمال ودون انتظارات الشعب المغربي في منتخب يكون مهاب الجانب وتخافه المنتخبات الأخرى…. تذكرني بمنتخب كرة القدم امام البنين.
هذا غي الرأس الأخضر ، ظننته المنتخب المصري