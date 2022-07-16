الفيفا: “المغرب أصبح نموذجا يحتذى به في البنية التحتية و التأطير”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

إشادات تتقاطر على المغرب من كل حذب و صوب بعد العمل الكبير الذي بذل في السنوات الأخيرة، حيث أضحى المغرب متفوقا بعشرات السنين على بعض دول الجوار في قطاعات عدة بالرغم من فوارق الإمكانيات المادية و الثروات المتوفرة.

و من بين المجالات التي قطعت فيها المملكة أشواطا متقدمة نجد الرياضة و بالأخص كرة القدم، حيث و منذ تقلد فوزي لقجع مهام تدبير أمور الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تغيرت عديد الأشياء و عاد المغرب لمكانته الطبيعية في ريادة القارة.

الإشادة هاته المرة أتت من الجهاز الكروي الأعلى في العالم و هو الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” و التي أكدت عبر تدوينة نشرتها بصفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن المغرب بات نموذجا يجب الاحتذاء به.

و عقب احتضان المغرب لورشة عمل حول برنامج تنمية المواهب، كتبت الفيفا عبارة: “المغرب بذل مجهودا هائلا، ويمكن الاستشهاد به كمثال”.

و أضافت الفيفا في ذات التدوينة عبارة: “3 عناصر مفتاحية لرئيس الجامعة: البنية التحتية، الموهبة، والتأطير”.

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