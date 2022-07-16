الملك يعزي أسرة الطفل المرحوم عمر عرشان المعروف بلقب “الشيف عمر”

2022-07-16 / 18:47
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هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الطفل المرحوم عمر عرشان “الشيف عمر”.

ومما جاء في برقية جلالة الملك ” فقد تلقينا ببالغ التأثر والأسى نبأ وفاة فلذة كبدكم عمر عرشان، تقبله الله في عداد الشهداء من عباده، المنعم عليهم بجنات النعيم”.

وقال جلالة الملك “وبهذا الظرف العصيب، نعرب لكم ومن خلالكم لكافة أهلكم وذويكم، ولمحبي فقيدكم العزيز عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في رحيل طفل موهوب، عاشق لفن الطبخ، استطاع بفضل شجاعته وأمله في الحياة أن يكسب محبة وتقدير جمهوره ومتتبعيه، من خلال محتوى رقمي هادف يشجع الأطفال، وخاصة من ذوي الاحتياجات الخاصة، على الخلق والإبداع، والبحث عن السبل الكفيلة بتحقيق أحلامهم وطموحاتهم”.

وأضاف جلالة الملك ” وإننا إذ نستشعر وإياكم جسامة هذا المصاب الأليم، لندعو الله جل وعلا أن يشمله بفيض رحمته، ويجعله شفيعا مجابا لوالديه، وأن يعوضكم عن رحيله جميل الصبر وحسن العزاء”.

 

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