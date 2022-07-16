الحرارة و نهاية الأسبوع يشلان حركة السير بين البيضاء و دار بوعزة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

حرارة مفرطة تلك التي تشهدها مدينة الدار البيضاء، إسوة بجل مناطق المملكة، خلال الأيام الأخيرة الأمر الذي دفع أغلب سكان المدينة للفرار نحو الشواطئ.

و من بين الشواطئ التي استقطبت أغلب سكان المدينة نجد عين دياب و طماريس، و هو ما جعل الطريق الرابطة بين الدار البيضاء و دار بوعزة تعيش حالة من الضغط المروري الذي تسبب في اختناق كبير.

و بالرغم من تجند العشرات من عناصر الأمن و كذا عناصر الدرك الملكي لتسهيل حركة المرور و ضمان انسيابيتها، غير أن الأعداد الكبيرة لمستعملي هذا المحور الطرقي، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع، عقد من مأوريتهم و تسبب في شبه شلل لحركة السير بين العاصمة الاقتصادية و دار بوعزة.

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