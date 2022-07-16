اندلاع حريق مهول بمدشر “دلم لغميق” ضواحي القصر الكبير ( صور)

هبة بريس - مكتب طنجة

لازالت السنة النيران تزحف نحو مجالات غابوية ضواحي اقليم القصر الكبير ، حيث اندلع حريق مهول اليوم السبت بمدشر “دلم لغميق” في الوقت الذي تسارع فيه عناصر الاطفاء للسيطرة على الحريق واخماده .

وشهدت عدد من غابات إقليم العرائش والقصر الكبير منذ بداية الخميس اندلاع حرائق تمت تعبئة فرق للتدخل الميداني من أجل إطفائها، حيث تم اجلاء مئات الأسر موزعين على عشرات الدواوير حفاظا على سلامتهم .

وقد تم تسخير فرق التدخل الميداني من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات الأمنية والمحلية، إلى جانب متطوعين من الساكنة المجاورة للغابات، مدعومين بآليات إطفاء وشاحنات صهريجية وسيارات إسعاف وطائرات “الكنادير” المتخصصة في اخماد الحرائق .

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