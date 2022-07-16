اندلاع حريق مهول بمدشر “دلم لغميق” ضواحي القصر الكبير ( صور)
هبة بريس - مكتب طنجة
لازالت السنة النيران تزحف نحو مجالات غابوية ضواحي اقليم القصر الكبير ، حيث اندلع حريق مهول اليوم السبت بمدشر “دلم لغميق” في الوقت الذي تسارع فيه عناصر الاطفاء للسيطرة على الحريق واخماده .
وشهدت عدد من غابات إقليم العرائش والقصر الكبير منذ بداية الخميس اندلاع حرائق تمت تعبئة فرق للتدخل الميداني من أجل إطفائها، حيث تم اجلاء مئات الأسر موزعين على عشرات الدواوير حفاظا على سلامتهم .
وقد تم تسخير فرق التدخل الميداني من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات الأمنية والمحلية، إلى جانب متطوعين من الساكنة المجاورة للغابات، مدعومين بآليات إطفاء وشاحنات صهريجية وسيارات إسعاف وطائرات “الكنادير” المتخصصة في اخماد الحرائق .
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21 تعليقات
الحرائق لاتشتعل لوحدها ابحثوا عن الفاعل.
الغابة نعمة يجب الاحفاظ عليها وعدم التهور ورمي الزجاج فيها لأنها مسؤولية الجميع..
لاندري هذه الأيام اندلاع النيران في الغابات بكثرة ؟؟؟؟
لطفك بنا يآرب اللهم اغثنا من نيران جهنم
لا يعقل جل الغابات المغرب انشعلت فيها النيران هناك فاعل يجب إجراء البحث الدقيق لملامسة هذه الأفعال الإجرامية اللاخلاقية في حق الغابات.
هناك مؤامرة تستهدف الغابات يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالاجراءات اللازمة والكشف عن مدبريها ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
ربما يرجع ذالك إلى قلة التراخي في المسؤولية في حق الغابات ووضع خطة لإنقاذ الغابات من الحرائق ..
أنتم تعرفون جيدا أننا في فصل الصيف والحرارة المفرطة لهذا كان عليكم أيها المسؤولون أن تأخذوا الحيطة والحذر قبل أن تقع الكارثة البيئية والانسانية..
إنها حكمة من الله تعالى وقدرته وهو بيده كل شيء ؛ كن فيكون..
نحمد الله على أن السلطات انقذت الموقف ولم تكن هناك خسائر بشرية.. لهذا يجب الحيطة والحذر وعدم التهور ورمي قينيات الزجاجية…
اسباب انشعال النيران في الغابات واضح كوضوح الشمس هههههههههههه.
حسبي الله ونعم الوكيل كل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في اندلاع النيران في الغابات ..
العالم بأكمله يشهد كوارث طبيعية بالاخص حرائق الغابات مع تقلبات الطقس نطلب من الله تعالى السلامة يآرب ولطفك بنا…
تعود المسؤولية للجميع لأن الغابة نعمة يجب الاحفاظ عليها وعدم التهور ورمي الازبال بها وقنينات الزجاجية لأنها تسببب كارثة بيئية لا يحمد عقباه….
إنها بفعل فاعل يجب على السلطات المغربية أن تقوم بمراقبة الغابات وحمايتها…
شاربين الكحول هم من الدرجة الأولى في اندلاع النيران في الغابات ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم الحرارة مرتفعة وانتم تقومون بالافعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الغابات والسكان المجاورة.
أين هي العولمة والتكنولوجيا لحماية الغابات من الحرائق ؟؟؟؟
هناك حلول واقعية تستلزم إرادة استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة وتعزيز الغابات بالمغرب…
الكل متضرر باشتعال النيران وبالاخص السكان المجاورة الغابات ولطفك بنا يآرب..