فيديو “اعتداء بالسلاح الأبيض” يجر 5 أشخاص للاعتقال بأكادير

هبة بريس

تفاعلت ولاية أمن أكادير، بجدية كبيرة، مع مقطعي فيديو مختلفين تداولهما مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، يوم الجمعة 15 يوليوز الجاري. يظهر ضحيتي اعتداءات جسدية باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام بنفس المدينة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه الشرائط، أن الأمر يتعلق بقضيتين زجريتين منفصلتين عالجتهما مصالح الأمن الوطني بمنطقة إنزكان، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على خلفية هاتين النازلتين المنفصلتين في الزمان والمكان عن توقيف خمسة أشخاص يشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت التحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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