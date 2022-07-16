التكوين المهني.. وزارة التربية الوطنية تنفي ارتفاع تكاليف رسوم التسجيل
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“التعليم” تعلن عن تنظيم مباريات ولوج مركز تكوين المفتشين

2022-07-16 / 15:46
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هبة بريس

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، صباح اليوم السبت، أنها ستنظم يوم 04 غشت المقبل، مباريات الدخول إلى مركز تكوين مفتشي التعليم (دورة 2022).

وذكرت الوزارة في بلاغ لها، أن هذه المباراة تخص المسالك التالية المفتشين التربويين للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى، المفتشين التربويين للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، ومفتشي المصالح المادية والمالية من الدرجة الأولى.

وأكدت الوزارة، أنها خصص لهذه المباريات ما مجموعه 375 مقعدا موزعة حسب جهات التعيين والمسالك والتخصصات.

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