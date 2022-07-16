البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص ألحقوا خسائر بسيارات في الشارع العام
أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، يوم الجمعة 15 يوليوز الجاري، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.
وكانت مصالح الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية نزاع بين مجموعة من الأشخاص، تطور لتبادلهم العنف وإلحاقهم خسائر مادية بثلاث سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي أهل الغلام بالدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم المتورطين في النازلة، وذلك قبل أن يتم توقيف ثلاثة من بينهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة
7 تعليقات
يجب ردع الشباب عن هذه التصرفات التي تسيئ لسمعة المدينة
أصبحت ممتلكات المواطنين وحياتهم عرضة للخطر في الشوارع بالنسبة لما نشهده من استهتار شريحة كبيرة من الشباب بكل قيم التعايش مع الغير.
يا لها من كرة قدم مشؤومة تلك التي تؤدي الى تبادل العنف و تكسير الممتلكات العامة والخاصة.
على المسؤولين على هذه اللعبة إعادة النظر في طريقة تدبير التعامل مع جمهور هذه الرياضة اعلاميا و على الميدان و تصحيح عدة اختلالات سيما على مستوى التحكيم.
الألقاب لا تعني شيءا اذا ما فقدت أسرة ما أحد من أفرادها أو تم تكسير ممتلكات خاصة وعامة على إثر نتيجة مباراة من المباريات، التي تتكرر امثالها كل سنة
يجب تكثيف الجهود ونشر أعداد كبيرة من قوات الأمن في الشوارع للحد ولو نسبيا من ظاهرة خطيرة تهدد أمن وسلامة المواطنين وتعريض ممتلكاتهم للخطر
لا يجب التساهل مع مرتكبي هذه الأفعال التي أصبحت تنعدم معها شروط راحة المواطنين وأمنهم .
لا حول ولا قوة الا بالله أصبح من الضروري أن يتوفر كل شارع على الأقل على حارس أمن أو أكثر لحفظ سلامة المواطنين
يجب تكثيف دوريات المراقبة وبشكل مستمر للتخفيف من هذه الإعتداءات.