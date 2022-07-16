البيضاء.. إيقاف 3 أشخاص ألحقوا خسائر بسيارات في الشارع العام

هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، يوم الجمعة 15 يوليوز الجاري، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكانت مصالح الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية نزاع بين مجموعة من الأشخاص، تطور لتبادلهم العنف وإلحاقهم خسائر مادية بثلاث سيارات كانت مستوقفة بالشارع العام بحي أهل الغلام بالدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويات المشتبه فيهم المتورطين في النازلة، وذلك قبل أن يتم توقيف ثلاثة من بينهم بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة

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