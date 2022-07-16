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أمن البيضاء يوقف شخصا متورطا في السرقة بالعنف

2022-07-16 / 14:00
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هبة بريس

أحالت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء على النيابة العامة المختصة، شخصا يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض وباستعمال ناقلة ذات محرك.

وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد رصدت شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قيام شخصين بسرقة حقيبة يدوية تحت التهديد باستعمال السلاح الأبيض قبل أن يلوذا بالفرار على متن دراجة نارية، حيث مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة من تحديد هوية أحد المشتبه فيهما وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالته على العدالة يومه الجمعة، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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