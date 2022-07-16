مراكش.. إعادة تشغيل قناة جلب الماء من سد المسيرة
أعلنت اللجنة التقنية لليقظة وتتبع الوضعية المائية لمدينة مراكش، أنه سيتم، في الأيام المقبلة، إعادة تشغيل واستغلال قناة جلب الماء من سد المسيرة، وذلك لتقوية الموارد المعبأة لفائدة المدينة الحمراء.
وذكر بلاغ للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش، أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ العمليات المسطرة في برنامج العمل الاستعجالي الرامي إلى تجاوز هذه الظرفية الحرجة، المتسمة بالانخفاض الحاد في الموارد المائية وتراجع الواردات على مستوى حقينات السدود بالجهة، بسبب ضعف التساقطات المطرية، وتوالي سنوات الجفاف التي يعرفها المغرب، وارتفاع الطلب على الماء بسبب حلول فصل الصيف، وموجة الحرارة التي تعرفها المملكة خلال هذه الفترة.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه العملية ستهم، في مرحلة أولى، الأحياء الشمالية الغربية للمدينة، على أن يتم تعميمها تدريجيا على باقي مناطق المدينة، مبرزا أنه سيتم إشعار ساكنة المناطق المعنية بالموعد المحدد لبدء ضخ المياه المحولة من سد المسيرة في الشبكة.
من جهة أخرى، ناشدت اللجنة مختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين الانخراط في التنزيل الفعلي للممارسات الجيدة في استهلاك الماء وترشيده واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن.
يذكر أن اللجنة التقنية، ذراع العمليات للجنة اليقظة التي تم تشكيلها، منذ دجنبر الماضي، من قبل والي جهة مراكش – آسفي، كانت قد أعلنت، مؤخرا، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد المدينة الحمراء بالمياه الصالحة للشرب وترشيد استخدامها، وذلك في ظل العجز المسجل في العرض المائي بالجهة، والذي بلغت نسبته نحو 40 بالمئة.
20 تعليقات
قال تعالى في كتابه الكريم (وجعلنا من الماء كل شيء حي.)
يجب علينا ان لا نبدر في هذه النعمة العظيمة التي وهبها الله لنا ونحافظ عليها.
المغرب يعاني من نقص المياه والتصخر يسبب قلة الأمطار اللهم ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين.
إن المبدرين كانوا إخوان الشياطين.
عرف المغرب مؤخراً نقص في المياه وذالك التغيرات المناخية لهذا يجب علينا الاحفاظ عليها وعدم التهور في التبدير.
المشكل يرجع لنا نحن لم نحسن في استعمال الماء بطرق صحيحة لأننا نبدره كثيراً في الأشياء التافهة وها هي نتيجة تبديرنا..
يجب على المسؤولين ان يجدوا حلا مناسبا لتحدي ضاهرة الجفاف وذالك منع اصحاب المسابيح بملئيها.وعدم التبدير في هذه النعمة العظيمة…
جميع المدن المغربية لديها نقص في المياه نطلب السلامة يآرب ولطفك بنا..
إذا استمر الوضع هكذا المغرب سيعيش جفاف حاد وندرة المياه لطفك بنا يآرب.
كان على المغرب ان لا بتفاخر بسدوده حتى لايصيب بالعين هههههههههههه.
كثرت السياح الاجانب المتوافدين على المغرب يستهلكون كمية كبيرة من الماء على العلم أن مدينة مراكش تعرف اكتضاض كبير من السياح..
هذه هي نتيجة تبدير الماء وعدم المحافظة عليه..
اصحاب غسل السيارات وكذا سقي البساتين هم المسببين في انخفاض كمية المياه.اتقوا الله وعدم تبدببيره..
سيأتي يوم ما وتندثر بصفة نهائية هذه النعمة العظيمة فانتبهوا وحذاري من انقطاعها!!!!!!!!
المغرب يعاني من مرحلة الجفاف مابقي له سوى السدود والبحار ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اظن زرع الافوكا والدلاح هم المسببين في تبدير الماء هههههههههههه.
الكل مسؤول عن ضياع الماء وعدم كفية التصرف والتسير فيه لهذا يجب وضع برامج التوعية والتحسيسية في هذه النعمة العظيمة…
واذ لم يبقى الماء في السدود والانهار والبحار ماذا سيكون مصيرنا…
أين أنت ياسيد اخنوش لتناقش هذه المشاكل وايجاد الحلول المناسبة حتى لا نقع في كارثة بيئية إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباه….
وخلقنا من الماء كل شيء حي بجب علينا تطبيقها…..