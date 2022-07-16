شارابوفا تعلن عن إنجاب طفلها الأول

2022-07-16 / 13:09
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هبة بريس - وكالات

أعلنت الروسية ماريا شارابوفا، المصنفة أولى عالميا سابقا في التنس، أمس الجمعة، أنها رزقت بطفلها الأول ثيودور.

وكتبت شارابوفا على حسابها في موقع “إنستغرام”: “هي أجمل هدية يمكن لأسرتنا الصغيرة أن تطلبها وأكثرها تحديا ومكافأة”، مشيرة بالأرقام الرومانية إلى أن تاريخ ولادة ثيودور في الأول من يوليو 2022.

وهو الطفل الأول لحاملة لقب خمس بطولات كبرى البالغة 35 عاما من رجل الأعمال البريطاني ألكسندر جيلكس (42 عاما).

وشارابوفا هي واحدة من بين عشر لاعبات فقط أحرزن على الأقل مرة واحدة الألقاب الأربعة الكبرى في التنس (أستراليا المفتوحة، رولان غاروس، ويمبلدون، فلاشينغ ميدوز).

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