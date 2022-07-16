إسبانيا تعلن عن تسجيل 2835 إصابة مؤكدة بجدري القرود

2022-07-16 / 11:46
0
هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، يوم الجمعة، أنه تم حتى الآن تسجيل 2835 إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود في البلاد.

وذكرت شبكة المراقبة الوبائية الوطنية التابعة لوزارة الصحة الإسبانية، في تقرير، أن هذه الحالات سجلت في 16 منطقة ذات حكم ذاتي بالبلاد يتصدرها إقليم مدريد بـ 1211 حالة ثم كتالونيا بـ 945 حالة، فإقليم الأندلس جنوبا بـ 292 حالة.

وأضاف التقرير أن 2347 من الإصابات سجلت بين الرجال و20 بين النساء، لافتة إلى أن أعمار المصابين تتراوح ما بين ثلاث سنوات و76 سنة، موضحة أن أول إصابة تم الإبلاغ عنها في 26 أبريل الماضي.

وفي ما يتعلق بالأعراض، أوضحت شبكة المراقبة الوبائية أن المصابين عانوا من الحمى والطفح الجلدي واعتلال العقد اللمفية والوهن وآلام عضلية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أمريكا والسعودية تعلنان عن مجموعة اتفاقات خلال زيارة بايدن

أمريكا والسعودية تعلنان عن مجموعة اتفاقات خلال زيارة بايدن

2022-07-15 / 22:13
Photo of مالي.. مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بهجوم خارج العاصمة

مالي.. مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين بهجوم خارج العاصمة

2022-07-15 / 22:00
Photo of لندن تستدعي السفير الروسي بعد وفاة مرتزق بريطاني مأسور في دونيتسك

لندن تستدعي السفير الروسي بعد وفاة مرتزق بريطاني مأسور…

2022-07-15 / 18:21
Photo of إسبانيا.. مصرع العشرات جراء موجة حر غير مسبوقة

إسبانيا.. مصرع العشرات جراء موجة حر غير مسبوقة

2022-07-15 / 17:07
Photo of قادما من إسرائيل.. الرئيس الأمريكي يصل السعودية

قادما من إسرائيل.. الرئيس الأمريكي يصل السعودية

2022-07-15 / 16:43
Photo of بعد وفاة والدتها.. إيفانكا ترامب: قلبي مكسور

بعد وفاة والدتها.. إيفانكا ترامب: قلبي مكسور

2022-07-15 / 12:07
Photo of وفاة أحد البريطانيين المحتجزين في دونيتسك

وفاة أحد البريطانيين المحتجزين في دونيتسك

2022-07-15 / 11:24
Photo of وفاة زوجة دونالد ترامب السابقة عن عمر ناهز 73 سنة

وفاة زوجة دونالد ترامب السابقة عن عمر ناهز 73…

2022-07-15 / 11:09

السفارة الروسية في البرازيل تتلقى طردا بداخله جسم مجهول

2022-07-14 / 21:50
Photo of أكسيوس: إسرائيل توافق على صفقة الجزر مع السعودية

أكسيوس: إسرائيل توافق على صفقة الجزر مع السعودية

2022-07-14 / 21:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق