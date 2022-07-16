إسبانيا تعلن عن تسجيل 2835 إصابة مؤكدة بجدري القرود

هبة بريس - وكالات

أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، يوم الجمعة، أنه تم حتى الآن تسجيل 2835 إصابة مؤكدة بمرض جدري القرود في البلاد.

وذكرت شبكة المراقبة الوبائية الوطنية التابعة لوزارة الصحة الإسبانية، في تقرير، أن هذه الحالات سجلت في 16 منطقة ذات حكم ذاتي بالبلاد يتصدرها إقليم مدريد بـ 1211 حالة ثم كتالونيا بـ 945 حالة، فإقليم الأندلس جنوبا بـ 292 حالة.

وأضاف التقرير أن 2347 من الإصابات سجلت بين الرجال و20 بين النساء، لافتة إلى أن أعمار المصابين تتراوح ما بين ثلاث سنوات و76 سنة، موضحة أن أول إصابة تم الإبلاغ عنها في 26 أبريل الماضي.

وفي ما يتعلق بالأعراض، أوضحت شبكة المراقبة الوبائية أن المصابين عانوا من الحمى والطفح الجلدي واعتلال العقد اللمفية والوهن وآلام عضلية.

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