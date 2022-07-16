تصريح وزير الإعلامي الجزائري ضد المغرب ..بحث عن شماعات لتعليق الانتكاسات الداخلية

هبة بريس - إدريس بيكليم

قال وزير الإعلام الجزائري إن الهجمات الإعلامية التي تقوم بها وسائل إعلام مغربية ضد بلاده هي بإيعاز من جهات أجنبية، مضيفا أن المغرب ليس دولة مستقلة في قرارها بل تخدم أجندات أجنبية معادية للجزائر.

وواصل المسؤول الجزائري كلامه التهجمي على المملكة على غرار باقي مسؤولي حكومة قصر المرادية، معتبرا أن الجزائر دولة متقدمة ومتطورة ومستقلة وذات سيادة، مسترسلاً في حديثه بالقول على أن أعداء الجزائر لن ينالوا منها وستفشل مخططاتهم المعادية.

وتعتبر التصريحات الجديدة للمسؤول الجزائري، حلقة أخرى من حلقات التصعيد الكلامي والهجومات الإعلامية والنفسية التي يشنها نظام العسكر الجزائري ضد المملكة ورموزها، منذ أن قررت الجزائر ومن جانب واحد قطع جميع علاقاتها الديبلوماسية مع المغرب بداعي قيام المملكة بأعمال عدائية ضد المغرب، ورغم مرور أكثر من سنة على ذلك القرار فلم تكشف لغاية الآن طبيعة هذه الأعمال ولا شكلها.

ويرى مراقبون أن هذه الخرجات هي محاولات للتنفيس على الأزمات الخانقة التي تواجهها الجزائر سياسيا واقتصاديا، ومحاولات عبثية ويائسة من نظام العسكر للتمويه عن حقيقة الأزمة وصرف الأنظار عن المشاكل الحقيقية التي تواجهها البلاد.

وفي هذا السياق اعتبر الاكاديمي والخبير في العلاقات الدولية محمد عصام العروسي، أن الجزائر تسعى إلى تصدير أزماتها للخارج وهذا ما اعتادته دائمًا سواء من خلال الأزمات التي تعاني منها أو من خلال العزلة الاقليمية والدولية التي تعيشها ، ومحاولاتها الخروج من هذه العزلة، وإحدى تجليات هذه العزلة يقول العروسي هي احتفالات ذكرى الاستقلال والحضور الباهت الذي عرفه والذي اقتصر على دول صغيرة وفقيرة وضعيفة على المستوى الدولي.

وأضاف العروسي في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، أن الوزير الجزائري تعمد الكذب والتضليل حينما إدعى أن الجزائر تعيش على وقع حرية كبيرة واستقلالية القرار مقارنة مع المغرب، معتبرا أن هذا الخطاب عاطفي وجد مسموم، موجها للداخل الجزاىري للتمويه على إشكالات التنمية وغياب الديمقراطية في البلاد.

وشدد الخبير الاستراتيجي على أن الحكم في الجزائر تمسك به المؤسسة العسكرية، والرئيس تبون ولا وزيره في الإعلام لا سلطة لديهم، كما أنهم يفتقدون لاستقلالية قرارهم الشخصي والسياسي، كما أن النخبة المدنية ملتبسة والحكم المدني مغلف بحكم عسكري قوي، مشيرا إلى أن هذا الخطاب يصعب تصديقه من طرف ذوو العقول، ويكشف حجم البؤس السياسي الذي تعانيه القيادة الجزائرية وعزلتها دوليا وخارجيا.

وخلص العروسي إلى كون تصريحات وزير الاعلام الجزائري تصريحات كاذبة وغير مسؤولة صادرة من مسؤول حكومي، ستسهم فقط في صب الزيت على النار في العلاقة بين الجزائر والمغرب.

من جانبه اعتبر أستاذ القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور عبد العزيز أقلالوش، أن خرجة وزير الاتصال الجزائري تندرج في سياق البحث عن شماعات تعلق عليها الانتكاسات الداخلية والتعثرات في مختلف المجالات وكالعادة صرف انتباه الشعب الجزائري عن مشاكله الحقيقية.

وأضاف أقلالوش في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية أنه وبهذا التصريح يكشف نظام “الكابرانات” كل يوم أكثر كم هم أسرى عقدة المغرب والتجربة المغربية.

وشدد الخبير في العلاقات الدولية أن الحقيقة الثابتة هي أن الجزائر هي التي تشن حربا بالوكالة على المغرب وتصرف أموال شعبها على جبهة البوليزاريو الانفصالية، والشعب المغربي يستحيل ان يولي اهتمامها لخزعبلات اعلام جنيرالات العسكر الجزائري فبالأحرى ان يتأثر بها.

ما رأيك؟ المجموع 2 آراء 1 1