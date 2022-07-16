الصفقة تمت بنجاح.. ليفاندوفسكي إلى برشلونة

هبة بريس - وكالات

كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن صفقة انتقال البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة تمت بنجاح، مشيرة إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة.

وحسب إذاعة “كادينا سير” الإسبانية، فإن بايرن ميونيخ وبرشلونة وليفاندوفسكي توصلوا إلى الاتفاق النهائي خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأوضحت أن إدارة النادي البافاري وافقت على العرض الذي كانت دائما تطالب به، والذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو، شاملة الحوافز.

وأضافت أن “البارصا” سيدفع للنجم البولندي 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0