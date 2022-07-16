اعتقال رجال سلطة و رؤساء جماعات وعدول في قضية “مافيا العقار”
أفاذ مصدر ل ” هبة بريس ” أن الشرطة القضائية بفاس أحالت ، أول أمس الخميس المتابعين في قضية ما يعرف بـ “مافيا العقار بمنطقة كيكو” على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس.
و تفيد مصادرنا، أنه بعد استكمال التحقيق معهم تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي استكمل التحقيقات مع المجموعة المكونة من 24 متهم و المتابعين في قضية تزوير محرر رسمي بالاضافة إلى استغلال النفوذ.
و استمر التحقيق لحدود الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 15 يوليوز ، و قد أمر قاضي التحقيق بمتابعة مجموعة مكونة من 20 متهماً في حالة إعتقال ضمنهم قائدين ، أحدهما قائد سابق بقيادة بولمان، و الآخر قائد سابق بكيكو. ورئسين سابقين لجماعة كيكو ، الأول ينتمي لحزب العدالة و التنمية ، والثاني لحزب الحركة الشعبية ، بالإضافة لعدلان مقيمان ببولمان.
لائحة المتابعين ضمت أيضا ستة نواب لأراضي الجموع بكيكو ، و ثلاثة مقدمين بالجماعة الترابية كيكو ، و تقنيين من جماعة كيكو ، و ثلاثة تقنيين من الوكالة الحضرية و إنقاذ فاس.
و قد تم إيداع المتهمين الـ20 بسجن بوركايز ضواحي فاس في حين تم الإفراج عن نائبي أراضي جموع و (2) مقدمين و متابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 20000 درهم لكل واحد منهم.
و تم تحديد يوم 27 يوليوز 2022 كموعد للجلسة المقبلة و سيتم خلالها البدء في البحث التفصيلي مع المتهمين حول التهم المنسوبة إليهم.
2 تعليقات
الردع ثم الردع لكل النافذين وأتباعهم المستغلين لكراسيهم واختامهم من أجل النصب على المواطنين.
الحق يعلوا ولا يعلا عليه نتمنى ان تشمل التحقيقات باقي المناطق المغربيةالاخرى والشرب بيد من حديد كل متلاعب بممتلكات الدولة اوالخاصة