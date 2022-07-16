اعتقال رجال سلطة و رؤساء جماعات وعدول في قضية “مافيا العقار”

ع محياوي - هبة بريس

أفاذ مصدر ل ” هبة بريس ” أن الشرطة القضائية بفاس أحالت ، أول أمس الخميس المتابعين في قضية ما يعرف بـ “مافيا العقار بمنطقة كيكو” على الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بفاس.

و تفيد مصادرنا، أنه بعد استكمال التحقيق معهم تمت إحالتهم من طرف الوكيل العام على قاضي التحقيق الذي استكمل التحقيقات مع المجموعة المكونة من 24 متهم و المتابعين في قضية تزوير محرر رسمي بالاضافة إلى استغلال النفوذ.

و استمر التحقيق لحدود الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة 15 يوليوز ، و قد أمر قاضي التحقيق بمتابعة مجموعة مكونة من 20 متهماً في حالة إعتقال ضمنهم قائدين ، أحدهما قائد سابق بقيادة بولمان، و الآخر قائد سابق بكيكو. ورئسين سابقين لجماعة كيكو ، الأول ينتمي لحزب العدالة و التنمية ، والثاني لحزب الحركة الشعبية ، بالإضافة لعدلان مقيمان ببولمان.

لائحة المتابعين ضمت أيضا ستة نواب لأراضي الجموع بكيكو ، و ثلاثة مقدمين بالجماعة الترابية كيكو ، و تقنيين من جماعة كيكو ، و ثلاثة تقنيين من الوكالة الحضرية و إنقاذ فاس.

و قد تم إيداع المتهمين الـ20 بسجن بوركايز ضواحي فاس في حين تم الإفراج عن نائبي أراضي جموع و (2) مقدمين و متابعتهم في حالة سراح بكفالة مالية قدرها 20000 درهم لكل واحد منهم.

و تم تحديد يوم 27 يوليوز 2022 كموعد للجلسة المقبلة و سيتم خلالها البدء في البحث التفصيلي مع المتهمين حول التهم المنسوبة إليهم.

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