أثناء عمله.. وفاة طبيب التخدير والانعاش بمستشفى كلميم

هبة بريس

توفي طبيب التخدير والانعاش بالمستشفى الاقليمي بمدينه كلميم، يوم أمس الجمعة.

وحسب مصدر محلي، فالطبيب المذكور لفظ أنفاسه الأخيرة خلال فترة دوامه بالمستشفى.

وأضاف ذات المصدر، أنه يرجح سبب وفاة الطبيب الى أزمة قلبية.

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