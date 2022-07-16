أثناء عمله.. وفاة طبيب التخدير والانعاش بمستشفى كلميم
هبة بريس
توفي طبيب التخدير والانعاش بالمستشفى الاقليمي بمدينه كلميم، يوم أمس الجمعة.
وحسب مصدر محلي، فالطبيب المذكور لفظ أنفاسه الأخيرة خلال فترة دوامه بالمستشفى.
وأضاف ذات المصدر، أنه يرجح سبب وفاة الطبيب الى أزمة قلبية.
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ربما كان من قبل مريض بالقلب ولم يشعر به وهذا ما أدى به إلى الموت المفاجئ.رحمه الله وتغمد الله روحه إن لله وإن إليه راجعون.
الله اكبر ولله ما اعطى ولله ما اخذ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..
إن الله سبحانه وتعالى أعطى للموت وقت واجل لايعلمه سواه كما قال تعالى في كتابه الكريم ( ياتيكم الموت ولو كنتم بروج مشددة…..)
كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام.. رحمه الله تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته…
قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا..) صدق الله العظيم.
لقوله تعالى ( ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء اجلها…) وهذا دليل على ان الله سبحانه وتعالى جعل للموت أجل لايعلمه سواه رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الطبيب توفي وهو يزاول عمله فلا داعي لتشريحه الأمر واضحا انها ازمة قلبية مفاجئة إن لله وإن إليه راجعون اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان ..
اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون..
قال تعالى في كتابه الكريم (ولكل أمة أجل ؛ فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون…)وهذا ما يمكنني ان أقوله في هذا الخبر …
لقوله تعالى ( وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ؛ ما تسبق من أمة اجلها وما يستاخرون..)
كل نفس ذائقة الموت . فلا احد يستطيع ان يتجاوز الأجل الذي حدده الله له… إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته..
استغفر الله العظيم واتوب اليه ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة يارب…
الموت المفاجئ يكون اغلبيته الأزمة القلبية ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الطبيب.. إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الموت واحد والاسباب متعددة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ونعم بالله ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
في الأواني الأخيرة كثرت بكثرة الموت الفجأة ولا ندري هل المشاكل وضغوطات الحياة ام هناك شيئا ما لانعرفه…
ربما قلبه لن يتحمل مشاهدة المرضى وهم في غرفة الإنعاش وما جعل قلبه يتوقف .. إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته…
كلنا لنا بداية ونهاية ؛ إن الدنيا متاع الغرور ونتمنى حسن الخاتمة ولطفك بنا يآرب …فرحمه الله وتغمد الله روحه واسكنه فسيح جناته إن لله وإن إليه راجعون..
الحمد لله على أن الله لايفرق بين الطبقتين ؛. فالموت لا تختار لاطبيب ولا عامل نظافة الكل ذائق الموت..
الموت المفاجئ والموت بصفة عامة يتحدى العلم والطب ولا قدرة إلا بالله العلي العظيم ..رحمه الله واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون…