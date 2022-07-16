“أنجبتني دون استشارتي”.. فنانة كويتية تجر والدتها للقضاء

هبة بريس - وكالات

أعلنت الفنانة شمس الكويتية أنها تريد رفع دعوى قضائية ضد والدتها، لأن الأخيرة أنجبتها من دون استشارتها على حد قولها.

وقالت في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”: “أحب أوجه دعوة لأي محامي شاطر على سناب. أريد أن أرفع قضية على أمي، شلون تجيبني من دون ما تستشيرني، شلون تولدني من دون ما تسألني تبين تجين أو لا.. الوضع حلو أو لا”.

وأضافت: “من حقي أرفع قضية عليها وأطالبها بتعويض… أريد أطالبها بتعويض عن كل ضربة ضربتني اياها”.

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