الأونسا: عيد الأضحى مر في ظروف جيدة

هبة بريس

مكن برنامج العمل الخاص بعيد الأضحى 1443 (2022) والتدابير التي اتخذها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «أونسا» تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وكذا التعبئة الاستثنائية للمصالح البيطرية المداومة خلال فترة العيد، من مرور هذه المناسبة في ظروف جيدة.

وقد ساهم انخراط الشركاء ومختلف المتدخلين من سلطات محلية وجمعيات حماية المستهلك ومهنيين وجزارين والأطباء والتقنيين البياطرة في نجاح البرنامج ومرور العيد في أفضل الظروف.

ويشمل برنامج عمل عيد الأضحى، الذي انطلق مع مطلع السنة، مجموعة من الإجراءات منها:

· تسجيل وحدات تربية الأغنام ووحدات التسمين، وإنجاز عملية ترقيم حيوانات عيد الأضحى؛

· خلق 30 سوقا نموذجيا بشراكة مع وزارة الداخلية لتعزيز شبكة تسويق حيوانات عيد الأضحى المرقمة؛

· مراقبة الحيوانات وأعلاف الحيوانات في إطار اللجان المختلطة المحلية، حيث قامت مصالح أونسا بأزيد من 3880 زيارة ميدانية حيث تم أخد 1240 عينة من اللحوم و600 عينة من الأعلاف الحيوانية وإخضاعها للتحاليل.

كما قام المكتب بتعبئة موارده البشرية من خلال مداومة 460 طبيب وتقني بيطري و140 من أطره الادارية وذلك طيلة أيام العيد.

وهكذا قامت المصالح البيطرية المداومة لأونسا بفحص أزيد من 4640 سقيطة، بجميع جهات المملكة. كما قامت بزيارات إلى431منزلا تفاعلا مع طلبات المواطنين من أجل المعاينة المباشرة والفحص وإعطاء الإرشادات اللازمة. كما قامت بالمراقبة على مستوى المجازر ومحلات الجزارة.

واستقبلت المصالح البيطرية لأونسا، خلال أيام العيد، 1900 اتصالا هاتفيا سواء عبر أرقام المداومة أو مركز التواصل.

يشار إلى أن مصالح المكتب حرصت على التتبع عن قرب للأجواء طيلة أيام العيد والتفاعل السريع مع مختلف اتصالات وتساؤلات المواطنين سواء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال مركز الاتصال أو الأرقام الهاتفية لمختلف الأطباء والتقنيين البياطرة المداومين

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