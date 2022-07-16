الأسبوع المقبل.. رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يزور المغرب

2022-07-16 / 09:36
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هبة بريس

كشفت قناة “i24NEWS” العبرية، عن الدولة العربية التي سيزورها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، الأسبوع المقبل.

وأفادت “i24NEWS” نقلا عن مصادرها، بأن “رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سيزور المغرب الأسبوع المقبل في أول رحلة رسمية تستغرق ثلاثة أيام”.

وقالت المصادر لـ”I24″: “لم يقم أي رئيس أركان إسرائيلي بزيارة رسمية لبلاد عربية من قبل، بينما قام مسؤولون إسرائيليون آخرون بذلك”.

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تعليق واحد

  1. مرحبا بالتعاون العسكري المغربي الاسراىيلي في ظل هذه التقلبات الجيوستراتيجية التي يعرفها العالم بحيث أصبحت التحالفات هي الاقوى في مثل هذه الظروف الصعبة

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