مسرح الجريمة
صورة تعبيرية - مسرح الجريمة

جريمة قتل تهز جماعة كيسان ضواحي تاونات

2022-07-16 / 00:14
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ع محياوي - هبة بريس

لفظ ثلاثيني أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الجمعة، بدوار العزف التابع لجماعة كيسان بإقليم تاونات، إثر تعرضه لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض داخل مقهى على يد شاب آخر في غفلة منه.

ووفق مصدر ” هبة بريس ” الضحية فارق الحياة وهو في طريقه صوب المستشفى الإقليمي بتاونات، فيما عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي الورتزاغ تمكنت، في ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيه مرتكب الجريمة .

وقد وضع المشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث التمهيدي، ونقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .

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‫23 تعليقات

  1. يجب على السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات ومن الأجهزة الأمنية داخل الأحياء والاماكن الشعبية حتى يعم الأمن والأمان بها…

  2. يجب على السيد الحموشي ان يكثر من الكاميرات ومن الأجهزة الأمنية داخل الأحياء والاماكن الشعبية حتى يعم الأمن والأمان بها

  3. في نظري من قتل يقتل بنفس الطريقة ويطبق عليه القصاص وانتهى الكلام…

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