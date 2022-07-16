جريمة قتل تهز جماعة كيسان ضواحي تاونات
ع محياوي - هبة بريس
لفظ ثلاثيني أنفاسه الأخيرة، مساء اليوم الجمعة، بدوار العزف التابع لجماعة كيسان بإقليم تاونات، إثر تعرضه لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض داخل مقهى على يد شاب آخر في غفلة منه.
ووفق مصدر ” هبة بريس ” الضحية فارق الحياة وهو في طريقه صوب المستشفى الإقليمي بتاونات، فيما عناصر الدرك الملكي للمركز الترابي الورتزاغ تمكنت، في ظرف وجيز من توقيف المشتبه فيه مرتكب الجريمة .
وقد وضع المشتبه فيه، تحت تدبير الحراسة النظرية، للبحث التمهيدي، ونقل جثة الهالك نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي، لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة .
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23 تعليقات
رئي هو عمت الفوضى في البلاد أين هو الأمن والأمان ؟؟؟
يجب على السلطات القضائية ان تجري البحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة البشعة وتعرف مصدرها.
كل ما اقوله هو حسبنا الله ونعم الوكيل لكل من سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال الإجرامية في حق المواطن ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا..
من المسؤول عن مايقع في الوطن ؟؟؟؟؟؟؟
هذه نتيجة المخذرات والحبوب الهولسة هي المسببات الرئيسية لرتكات هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذا الشاب إن لله وإن إليه راجعون.
يجب على الأمن ان يجول داخل المقاهي الشعبية حتى يعم الأمن والأمان..
كل من ضبط في حوزته السلاح الأبيض يجب معاقبته باقصى عوقبة ممكنة…
ربما كانت بينهما حسابات وهذا ما أدى به إلى قتله ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته…
كثرة في الأواني الأخيرة كثرت الجرائم البشعة والنصب وسرقة والاغتصاب والاختطاف والترويج في المخذرات والحبوب الهولسة وووووو وووووووو وغيرها فأين الأمن الوطني ؟؟؟؟
اعتقد تصفية حسابات بين الطرفين قد تكون من ورائها ارتكاب هذه الجريمة البشعة التي ذهب ضحيتها هذا الشاب الذي لا حول له ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون…
لو كنت قاضيا لحكمت عليه بالاعدام وقليل عليه حتى يكون عبرة لغيره لمن يتعدى حدود الله إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.
أصبحنا نعيش في رعب وخوف ولا أحد يحرك ساكنة حسبنا الله ونعم الوكيل….
يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد لاسرة الضحية اللهم صبر اهليه ودويه الصبر والسلوان يآرب إن لله وإن إليه راجعون..
يجب محاكمته وتقديمه إلى العدالة فوراً باقصى عوقبة ممكنة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له
كل نفس ذائقة الموت ولكن للاسف الشديد لم نتمناه له بهذه الطريقة البشعة والحادثة المؤلمة التي تسببت في الوفاة إن لله وإن إليه راجعون.
في نظري يجب أخذ الجثة إلى التشريح من أجل الكشف عن ملامستها …
كل يوم تزداد ارتفاع الجرائم البشعة التي ذهب ضحيتها الابرياء ولا ندري من المسؤول عن هذا ؟؟؟؟؟؟
كان على عناصر الطبية بدورها تقوم بانقاذه فوراً عند سماعها بالخير ولكن للاسف الشديد وصلت متؤخرة عند مكان الحادث ..
لطفك بنا يآرب وسترك والسلامة للجميع الدنيا لم يبقي فيها أي شيء سوى الاجرام بكثرة والفساد وووووووو ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون تغمده الله بواسع رحمته..