المديرية العامة للأمن الوطني

المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن عملية توظيف 5856 منصبا

2022-07-15 / 22:59
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن عملية توظيف ستهم 5856 منصبا وستكون مفتوحة في وجه الشباب المغاربة الحاصلين على شهادة الباكلوريا فما فوق، لولوج مختلف أسلاك الشرطة المغربية.

وتتوزع المناصب على النحو التالي:

– حارس الأمن سلم 5 (3838 منصب).
– مفتش الشرطة سلم 6 (1450 منصب).
– ضابط الأمن سلم 8 (80 منصب).
– ضابط الشرطة سلم 8 (420 منصب).
– عميد الشرطة سلم 10 (68 منصب).

واعلنت المديرية تاريخ إجتياز الاختبارات فيى25 شتنبر بينما اشارت الى تاريخ بداية التسجيل الالكتروني يوم 18 يوليوز وتاريخ انتهاء التسجيل في 2 غشت

ووضعت رهن اشارة الراغبين في اجتياز عملية التوظيف الموقع الإلكتروني للترشيح:

http://concours.dgsn.gov.ma/

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