مشروع قرار للبرلمان الاسباني يطلق رصاصة الرحمة على البوليساريو

هبة بريس - الرباط

أطلق مشروع قرار للبرلمان الاسباني ، اليوم الجمعة 15 يوليوز ، رصاصة الرحمة على أطماع الجزائر ومعها الجبهة الانفصالية التي كانت تمني النفس “بردة سياسية” داخل الكونغرس الاسباني تدفع حكومة بيدرو سانشيز الى تغيير موقفها من دعم مدريد لوحدة المغرب الترابية .

وشهد البرلمان الاسباني اليوم عملية تصويت عن مشروع قرار من أجل دفع الحكومة الإسبانية إلى إعادة النظر في موقفها المؤيد لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ، حيث عبر 252 صوت عن رفضه لمشروع القرار فيما صوت 70 عضوا لصالح القرار مع امتناع 11 صوتا .

وكان بيدرو سانشيز قد أعرب في وقت سابق أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.

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