البرلمان الاسباني

مشروع قرار للبرلمان الاسباني يطلق رصاصة الرحمة على البوليساريو

2022-07-15 / 21:31
1
هبة بريس - الرباط

أطلق مشروع قرار للبرلمان الاسباني ، اليوم الجمعة 15 يوليوز ، رصاصة الرحمة على أطماع الجزائر ومعها الجبهة الانفصالية التي كانت تمني النفس “بردة سياسية” داخل الكونغرس الاسباني تدفع حكومة بيدرو سانشيز الى تغيير موقفها من دعم مدريد لوحدة المغرب الترابية .

وشهد البرلمان الاسباني اليوم عملية تصويت عن مشروع قرار من أجل دفع الحكومة الإسبانية إلى إعادة النظر في موقفها المؤيد لخطة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ، حيث عبر 252 صوت عن رفضه لمشروع القرار فيما صوت 70 عضوا لصالح القرار مع امتناع 11 صوتا .

وكان بيدرو سانشيز قد أعرب في وقت سابق أن إسبانيا تعتبر مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف حول الصحراء المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن عملية توظيف 5856 منصبا

المديرية العامة للأمن الوطني تعلن عن عملية توظيف 5856…

2022-07-15 / 22:59
Photo of رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يعلن مدينة الداخلة مدينة التسامح والسلام

رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام يعلن مدينة الداخلة مدينة…

2022-07-15 / 22:46
Photo of بايدن يعلن موعد مغادرة قوات حفظ السلام لجزيرة تيران السعودية

بايدن يعلن موعد مغادرة قوات حفظ السلام لجزيرة تيران…

2022-07-15 / 22:37
Photo of ادانة تلاثية للتسجيل الصوتي المسيء للمحامين

ادانة تلاثية للتسجيل الصوتي المسيء للمحامين

2022-07-15 / 21:22
Photo of انطلق من طانطان ..العثور على جثتي امرأة وطفلة في قارب للمهاجرين قبالة إسبانيا

انطلق من طانطان ..العثور على جثتي امرأة وطفلة في…

2022-07-15 / 20:55
Photo of حصيلة جديدة ..حرائق العرائش تأتي على أزيد من 1200 هكتار من المجال الغابوي ( صور)

حصيلة جديدة ..حرائق العرائش تأتي على أزيد من 1200…

2022-07-15 / 20:33
Photo of تواصل المجهودات لاحتواء حريق غابة آل سريف

تواصل المجهودات لاحتواء حريق غابة آل سريف

2022-07-15 / 19:05
Photo of إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام يوجه رسالة جديدة

إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام يوجه رسالة جديدة

2022-07-15 / 18:57
Photo of فرنسا تكشف أسباب رفض طلبات “الفيزا” للمغاربة

فرنسا تكشف أسباب رفض طلبات “الفيزا” للمغاربة

2022-07-15 / 18:40
Photo of شفشاون.. اندلاع حريق بغابة “عشاشة تاسيفت” ومجهودات جبارة لإخمادها

شفشاون.. اندلاع حريق بغابة “عشاشة تاسيفت” ومجهودات جبارة لإخمادها

2022-07-15 / 17:53

تعليق واحد

  1. تحية تقدير واحترام للاطر المغربية وجنود الخفاء الذين يعملون على رفع راية الوطن عاليا…الذل والعار للعملاء والخونة..الصحراء مغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها…عاشت المملكة قوية صامدة…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق