ادانة تلاثية للتسجيل الصوتي المسيء للمحامين

هبة بريس _ ع عياش

عبرت كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن إدانتهم وشجبهم ما ورد في التسجيل الصوتي المسرب من تصريحات منسوبة لقضاة، تمس بنبل وسمو مهنة المحاماة.

وأجتمع رؤساء الهيئات الثلاثة، أن التصريحات الواردة في التسجيل الصوتي حالة شاذة، ولا تعبر عن رأي الجسم القضائي.

وأكد الأطراف في بلاغ مشترك على الحرص على التعاون في تعزيز ضمانات استقلال القضاء وتوفير شروط المحاكمة العادلة واستقلال مهنة المحاماة.

وتعليقا على الإجتماع قال المحامي عزالدين فدني بهيئة خريبكة ” إن البلاغ الثلاثي المشترك المنسوب لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الاعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب ،بمضمونه وبماحمله من موقف اتجاه التسجيل ومحتوياته، ان كان صحيحا، من حيث صدوره عن تلك الجهات . فهو بدوره يشكل خطأ مهنيا باعتباره تدخلا في البحث الذي يجري حول التسجيل.

واضاف في تدوينة فيسبوكية ” كان حريا بالمجتمعين وكلهم رجال قانون ان ينتظروا نتائج البحث”

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