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الحريق الغابوي في وزان أتى على 270 هكتار

2022-07-15 / 20:44
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هبة بريس _ الرباط

أفادت مصادر محلية بإقليم وزان، أن الجهود متواصلة لاحتواء الحريق المسجل على مستوى جماعتي زومي ومقريصات، والذي أتى، إلى حدود مساء اليوم الجمعة، على مساحة غابوية تقدر بـ 270 هكتارا

.وأوضحت المصادر ذاتها أن عمليات إطفاء الحريق، المسجل على مستوى جماعتي زومي ومقريصات، لا زالت مستمرة، حيث تتواصل الجهود بهدف احتواء النيران والحيلولة دون انتقالها إلى تجمعات سكنية مجاورة لمكان الحريق، الذي أتى، إلى حدود مساء اليوم الجمعة، على مساحة غابوية تقدر بـ270 هكتارا.

وأشارت المصادر ذاتها إلى تسجيل اندلاع حريق آخر، زوال اليوم، بغابة جبل مولاي عبد القادر بجماعة زومي، حيث تجندت في الحين فرق التدخل، المشكلة من عناصر السلطة المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات، للتصدي للنيران والحيلولة دون توسعها وانتشارها.

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