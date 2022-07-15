حصيلة جديدة ..حرائق العرائش تأتي على أزيد من 1200 هكتار من المجال الغابوي ( صور)

2022-07-15 / 20:33
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هبة بريس - مكتب طنجة

أتت الحرائق التي يشهدها اقليم العرائش ، على مساحة غابوية شاسعة ، في الوقت الذي تحاول فيه فرق الاطفاء السيطرة على الحرائق, مسخرة في ذلك جميع امكانياتها اللوجستية بما فيها طائرات “الكنادير”.

وأفادت مصادر محلية بإقليم العرائش، اليوم الجمعة،أن الحرائق أتت على مساحة 1200 هكتار في مجال غابوي يقدر بحوالي حوالي 2500 هكتار،حيث تصارع فرق الاطفاء الى حدود كتابة هاته الاسطر الزمن للسيطرة على الحرائق والتي حددت في ثلاث بؤر مهمة.

جدير بالذكر ان عدد من غابات إقليم العرائش قد شهدت أمس الخميس اندلاع حرائق كبيرة تمت تعبئة فرق للتدخل الميداني من أجل إطفائها ، كما تم اجلاء ساكنة عدد من الدواواير المجاورة حفاظا على سلامتهم .

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