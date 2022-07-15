بعدما عجزت حكومتي “البيجيدي”.. حكومة أخنوش تنجح في ظرف وجيز في إخراج ميثاق الاستثمار الجديد
كان لافتا خلال المجلس الوزاري الأخير، الذي ترأسه الملك محمد السادس، يوم الأربعاء الماضي، مصادقته على مشروع ميثاق الاستثمار الجديد، الذي تراهن عليه المملكة بشكل كبير لزيادة عدد الاستثمارات الداخلية والخارجية، وتحقيق عدالة مجالية في توزيع الاستثمارات.
والمثير في الأمر، أن ميثاق الإستثمار السابق كان قد تم إخراجه سنة 1995، وكان من المقرر أن يتم إخراج ميثاق جديد سنة 2015، ومنذ تلك اللحظة عجزت حكومتي عبد الاله ابن كيران وسعد الدين العثماني عن إخراجه، ولم يتحقق ذلك إلا مع مجيء حكومة عزيز أخنوش.
وسبق لوزير التجارة والصناعة في عهد حكومة العثماني، أن صرح في جلسة برلمانية في شهر يونيو 2021، أنه تم إعداد 42 نسخة من ميثاق الاستثمار الجديد من دون أن يحصل حولها أي توافق، لتنتهي بذلك ولاية حكومة العثماني من دون أن يخرج الميثاق إلى حيز الوجود.
وفي عهد حكومة عزيز أخنوش، سبق للملك محمد السادس أن ترأس شهر فبراير من السنة الجارية، جلسة عمل في إقامته بمدينة بوزنيقة، والتي جاءت امتدادا للتوجيهات الملكية المتضمنة في خطاب افتتاح البرلمان الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وبعد أقل من 5 أشهر، صادق المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء الأخير، على مشروع الميثاق، حيث ورد في البلاغ الصادر عقب أشغال المجلس، أن هذا الميثاق “يهدف للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي”.
12 تعليقات
لأن بكل بساطة ميثاق الإستثمار الذي تريده PDG لا تريده الباطرونا و عندما سيطرت الباطرونا على الحكومة قامت بإنجاز ميثاق استثمار على مقاسها .
هذا هو السبب فلا تتعجبوا .
جريدة صفراء
كلام في كلام لايلمس المواطن له أثرا إيجابيا في حياته وواقعه، على العكس لايلمس سوى الغلاء والبطالة والفقر والمرض والمشاكل المتراكمة…
النجاح راجع إلى جلالة الملك وليس نجاحا لحكومة اخنوش… هده للحكومة نجحت فقط في حرق حبوب المواطنين وقشر جلودهم عن عظامهم.
نعم الاستثمار
وكيف كون هكدا الاستثمار
ليكن الاستثمار شراكة مع الدولة
وتدخل الدولة بنصف والباقي على المستثمرين الشباب بصفر راسمال
عادي يتم المصادقة عليه لانه في الاساس ليست هنالك أي معارضة…أي مقترح سيتم المصادقة عليه بسرعة البرق … حكومة السيد عبد الإله بن كيران نعم قامت بالعديد من الأخطاء و لكن كانت لها الشجاعة لاخراج العديد من القرارت … فهدا المخطط الاجتماعي الدي تتكلم عليه الحكومة بزعامة السيد اخنوش فهو امتداد المخطط السابق لحكومة السيد بن كيران لانه هو من قام بضخ اموال في خزينة الدولة… و الله اعلم
حكومة الإشادة بقرارات الملك و كان الشعب يحتاج لوسيط بينه و بين ملكه!! حكومة المناصب لمن …و حكومة المواثيق و المجالس و اللجن و كلها لخلق مناصب لمن لا يحتاج إلى اعالة!! نحب تراب هذا الوطن و ننحني اجلالا لمقدساته لكننا اليوم لا نرى هذه الحكومة تتجاوب و معاناة الناس مهما خلقت الأعذار…
تطبيل لحكومة الاخطبوط، الذي ببدوا انه اشترى كثيرا من الابواق.
لم نعد نسمع نقدا للحكومة كما كان النقد في عهد المعتوه العثماني.
يبدوا ان كل شيء يشترى، حكومة الاخطبوط اكفس من حكومة النذالة بدون شك ولا ريب،
ههه، لم أكن أعلم قبل الآن بأن هبة بريس أصبحت تطبل و انضمت للذباب.
للأسف تبيعون شرف المهنة بثمن بخس.
قولي هذا ليس دفاعا على PJD أو غيره، و لكني كمتتبع للواقع السياسي المغربي و أنتم أعلم مني بهذا و لكنكم بعتم شرفهم، أن هذه الحكومة هي الأسوأ، و دعونا من الهرطقات الخاوية، إذا أردتم الدليل فانظروا لحال الطبقة الوسطى و الدنيا في المجتمع لتظهر الحقيقة بجلاء.
الحر بالغمزة
جريدة صفراء، تقتات من الازبال
يا أبناء هادوك، لماذا تقومون بتلميع هاته الحكومة المتعجرفة. البترول ب 93 دولار و الديزال ب 16درهم عوض 7درهم
نريد صحافة نزيهة كفى كفى