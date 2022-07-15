تواصل المجهودات لاحتواء حريق غابة آل سريف

أفادت مصادر محلية بإقليم العرائش، اليوم الجمعة، أن مجهودات فرق الإطفاء، المدعومة بمختلف وسائل وآليات التدخل الأرضي والجوي، تتواصل من أجل احتواء الحريق الغابوي المسجل على مستوى غابة “بني يسف آل سريف”، الواقعة بالمجال الترابي لجماعتي سوق القلة وبوجديان بالإقليم.

وذكرت المصادر ذاتها أن محيط المجال الغابوي المعني بهذا الحريق يقدر بحوالي حوالي 2500 هكتار، طالت النيران النصف منها إلى حدود عشية اليوم، مبرزة أن فرق التدخل تصارع على الخصوص ثلاث بؤر نسبيا مهمة.

وشهدت عدد من غابات إقليم العرائش أمس الخميس اندلاع حرائق تمت تعبئة فرق للتدخل الميداني من أجل إطفائها.

وحسب المصادر ذاتها، فقد تم إلى حدود الساعة نقل 1156 أسرة موزعة على 17 دوارا متواجدا بالقرب من أماكن الحرائق، وذلك حفاظا على سلامة السكان.

يشار إلى أنه تمت إلى غاية صباح اليوم السيطرة على الحريق المسجل بغابة “المبيكا” بمدينة العرائش، وتطويق الحريق الذي تعرفه غابة “الساحل المنزلة” بجماعة الساحل.

وضمت فرق التدخل الميداني المئات من أفراد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات والسلطات الأمنية والمحلية، إلى جانب متطوعين من الساكنة المجاورة للغابات، مدعومين بآليات إطفاء وشاحنات صهريجية وسيارات إسعاف وأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران من نوع “كانادير

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