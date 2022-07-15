إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام يوجه رسالة جديدة

وجه الطالب المغربي إبراهيم سعدون المحكوم بالإعدام لدى انفصاليي الدونيتسك رسالة جديدة لأسرته وأصدقائه من خلال قناة روسية.

وطمأن إبراهيم، والذي ظهر بمقطع فيديو وهو يتحدث لأحد صحافيي قناة روسيا اليوم، أسرته وأصدقائه، قائلا :” بابا ماما، أخواتي وأصدقائي ماتخلعوش بزاف.. لقد حققت كل شيء أريده”.

وأضاف سعدون في رسالته المقتضبة “الحظ لم يساعفني”.

وكشف فحص طبي أن المواطن المغربي الصادر في حقه حكم بالإعدام في جمهورية دونيتسك، يعاني من اضطرابات نفسية، وفقا لما أفادت به وكالة “تاس” نقلا عن مصدر مطلع

وأفاد المصدر ذاته بأن الفحوصات أظهرت اضطرابات نفسية يعاني منها المواطن المغربي إبراهيم سعدون، الذي أدين بالمشاركة في الأعمال القتالية ضمن التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

ونقلت وكالة “تاس” عن المتحدث، أن “الاضطراب النفسي الذي تم اكتشافه من خلال فحوصات أجراها خبراء في الطب النفسي لسعدون لا يصنف مرضا”، وأشار المتحدث إلى أن هذا الاضطراب هو “سمة من سمات شخصيته”.

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