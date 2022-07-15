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فرنسا تكشف أسباب رفض طلبات “الفيزا” للمغاربة

2022-07-15 / 18:40
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في تصريح جديد كشفت السلطات الفرنسية عن أسباب تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، وذلك على هامش تخفيض العدد إلى 50 في المائة، ما تسبب في أزمة مع الرباط.

وحسب السفيرة الفرنسية بالرباط ، هيلين لوغال ، فتخفيض فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 في المائة ، لم يمس المواطنين المغاربة فقط بل مواطني الجزائر وتونس أيضاً.

ونقلت صحيفة “لومتان” عن السفيرة الفرنسية أن من بين أسباب تقليص عدد التأشيرات، هو تراجع عمليات ترحيل المواطنين المغاربة المتواجدين في وضع غير قانوني بفرنسا، بسبب صعوبات في التعرف عليهم. مضيفة أن السلطات الفرنسية اتخذت قرارًا بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة ، وكذلك الجزائريين والتونسيين ، نظرًا لوجود صعوبات في تحيل مواطني هذه البلدان.
وأثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين عامة، والطلبة على وجه الخصوص.

وقررت فرنسا خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل. وسيتضرر من هذه الخطوة حوالي 150 ألف مغربي ومغربية.

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تعليق واحد

  1. الهجرة ليست الحل الحل في أجاد نوع من العدالة الاجتماعية في البلد الأصلي شوارع اروبا بصفة عامة بها آلاف المهاجرين الغير الشرعيين ينامون في الشوارع ويشكلون خطرا على الجميع ادا الحل في البلد الأصلي لانه لا يمكن لاروبا استقبال أفريقيا وبعض الدول الاسيوية

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