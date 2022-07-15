الصورة تعبيرية

فرنسا تكشف أسباب رفض طلبات “الفيزا” للمغاربة

2022-07-15 / 18:40
0

في تصريح جديد كشفت السلطات الفرنسية عن أسباب تقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة، وذلك على هامش تخفيض العدد إلى 50 في المائة، ما تسبب في أزمة مع الرباط.

وحسب السفيرة الفرنسية بالرباط ، هيلين لوغال ، فتخفيض فرنسا لعدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة بنسبة 50 في المائة ، لم يمس المواطنين المغاربة فقط بل مواطني الجزائر وتونس أيضاً.

ونقلت صحيفة “لومتان” عن السفيرة الفرنسية أن من بين أسباب تقليص عدد التأشيرات، هو تراجع عمليات ترحيل المواطنين المغاربة المتواجدين في وضع غير قانوني بفرنسا، بسبب صعوبات في التعرف عليهم. مضيفة أن السلطات الفرنسية اتخذت قرارًا بتقليص عدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين المغاربة ، وكذلك الجزائريين والتونسيين ، نظرًا لوجود صعوبات في تحيل مواطني هذه البلدان.
وأثار قرار الحكومة الفرنسية تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف ردود فعل غاضبة من قبل المواطنين عامة، والطلبة على وجه الخصوص.

وقررت فرنسا خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف، مبررة ذلك برفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل. وسيتضرر من هذه الخطوة حوالي 150 ألف مغربي ومغربية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شفشاون.. اندلاع حريق بغابة “عشاشة تاسيفت” ومجهودات جبارة لإخمادها

شفشاون.. اندلاع حريق بغابة “عشاشة تاسيفت” ومجهودات جبارة لإخمادها

2022-07-15 / 17:53
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 وفيات خلال 24 ساعة

2022-07-15 / 16:08
Photo of نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وهبات رياح مرتقبة اليوم الجمعة

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وهبات رياح مرتقبة اليوم…

2022-07-15 / 12:52
Photo of حريق تازة: النيران تأتي على 400 هكتار وتأمين نقل وإسعاف 420 شخصا

حريق تازة: النيران تأتي على 400 هكتار وتأمين نقل…

2022-07-15 / 12:22
Photo of الناظور.. تثبيت مقاعد مجهزة بوسائط لشحن الهواتف معززة بالأنترنت بالكورنيش

الناظور.. تثبيت مقاعد مجهزة بوسائط لشحن الهواتف معززة بالأنترنت…

2022-07-15 / 10:37
Photo of ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام.. أمن سلا يوقف شخصا

ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام.. أمن سلا يوقف شخصا

2022-07-15 / 10:27
Photo of وجدة .. الأمن يتفاعل مع شريط فيديو ويوقف أحد المشتبهين

وجدة .. الأمن يتفاعل مع شريط فيديو ويوقف أحد…

2022-07-15 / 09:47
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-15 / 09:09
Photo of تعيين “أوحتيت” واليا للأمن بفاس و “البحري” والياً للأمن بالحسيمة

تعيين “أوحتيت” واليا للأمن بفاس و “البحري” والياً للأمن…

2022-07-15 / 00:32
Photo of القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب وطارق السجلماسي

القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب…

2022-07-14 / 23:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق