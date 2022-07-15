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لندن تستدعي السفير الروسي بعد وفاة مرتزق بريطاني مأسور في دونيتسك

2022-07-15 / 18:21
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استدعت وزارة الخارجية البريطانية السفير الروسي في لندن أندريه كيلين، بعد تقارير أفادت بوفاة المرتزق البريطاني بول أوري، المأسور في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الحكومة البريطانية في بيانها: “استدعت وزارة الخارجية السفير الروسي أندري كيلين للتعبير عن قلق المملكة المتحدة العميق للتقارير التي تتحدث عن وفاة المواطن البريطاني بول أوري في الأسر في مناطق لا تسيطر عليها حكومة أوكرانيا”.

كما اقتبس البيان تصريح وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، التي أعربت عن “صدمتها” بمقتل مواطنها المرتزق، زاعمة أنه “عمل في المجال الإنساني”، فيما أسرته القوات الروسية وهو يقاتل إلى جانب نازيي كييف شرق أوكرانيا.

وورد في وقت سابق أن المرتزق المذكور توفي في 10 يوليو بسبب أمراض مزمنة.

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