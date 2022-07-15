اختلالات عملية “مرحبا” ..جمعية تستنكر طول الانتظار عند العبور
دانت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا ”سوء تنظيم عملية مرحبا، وبشكل خاص سوء تنظيم عملية مرور المضيق.
وقالت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا، إن المسافرين يضطرون للانتظار ساعات طويلة بمعبري سبتة أو مليلية.
وأضافت الجمعية، أنه “لا يبدو أن هناك من يدرك خطورة الوضع مع آلاف المغاربة الذين يضطرون بعد رحلة طويلة عبر أوروبا إلى الانتظار حتى تسع ساعات تحت أشعة الشمس لدخول المغرب”.
وكان الوزير وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد أعلن أن مخطط الأسطول للنقل البحري المصادق عليه برسم عملية مرحبا 2022، يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف لضمان سلاسة التنقل، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.
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4 تعليقات
كان من الظاهر أن عملية مرحبا ستشهد اكتضاضا هذه السنة فكان من واجب السلطات تهيئ الأجواء المناسبة لسهر على عملية عبورهم في أحسن الضروف
كان من اللازم مضاعفة الجهود والتحضيرات والتخطيط المسبق لضمان جودة إستقبال الجالية المغربية .
من المشين أن يعاني أفراد الجالية عند محاولتهم العبور إلى بلدهم الأم وخصوصا في هذه الأجواء الصيفية العالية الحرارة
عملية مرحبا حدث سنوي يمر خلال مدة محددة في السنة ويهم عدد ليس بهين من أفراد الجالية فمن الضروري التحضير وتسخير كل ما يلزم لمراعاة راحة الوافدين لبلدهم.