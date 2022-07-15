اختلالات عملية “مرحبا” ..جمعية تستنكر طول الانتظار عند العبور

دانت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا ”سوء تنظيم عملية مرحبا، وبشكل خاص سوء تنظيم عملية مرور المضيق.

وقالت جمعية العمال المهاجرين المغاربة في إسبانيا، إن المسافرين يضطرون للانتظار ساعات طويلة بمعبري سبتة أو مليلية.

وأضافت الجمعية، أنه “لا يبدو أن هناك من يدرك خطورة الوضع مع آلاف المغاربة الذين يضطرون بعد رحلة طويلة عبر أوروبا إلى الانتظار حتى تسع ساعات تحت أشعة الشمس لدخول المغرب”.

وكان الوزير وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، قد أعلن أن مخطط الأسطول للنقل البحري المصادق عليه برسم عملية مرحبا 2022، يتضمن مجموعة من الإجراءات التي تهدف لضمان سلاسة التنقل، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لمغاربة العالم.

ما رأيك؟ المجموع 1 آراء 0 1