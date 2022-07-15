شفشاون.. اندلاع حريق بغابة “عشاشة تاسيفت” ومجهودات جبارة لإخمادها

2022-07-15 / 17:53
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هبة بريس

أفادت السلطات المحلية بإقليم شفشاون باندلاع حريق يومه الجمعة 15 يوليوز 2022، على مستوى غابة “عشاشة تاسيفت”، بجماعة تلمبوط، دائرة بواحمد، حيث سارعت فرق التدخل، المشكلة من مختلف المصالح المعنية، إلى عزل وتحويط بؤر النيران، ومنع انتقالها إلى باقي الغطاء الغابوي.

وأكدت السلطات، أن مجهودات كافة المتدخلين ستتواصل على أشدها مع تعبئة الموارد اللازمة من أجل تطويق النيران وإلى غاية إخمادها بشكل تام ونهائي.

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‫22 تعليقات

  1. يجب تكثيف الجهود إعلاميا و أمنيا لنشر الوعي باهمية الثروات الغابوية وضرورة المحافظة عليها.

  2. يا رب لطفك إندلاع النيران في أوج هذه الحرارة المفرطة انه لأمر يفوق قدرة تحمل البشر.

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