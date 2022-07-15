شفشاون.. اندلاع حريق بغابة “عشاشة تاسيفت” ومجهودات جبارة لإخمادها
هبة بريس
أفادت السلطات المحلية بإقليم شفشاون باندلاع حريق يومه الجمعة 15 يوليوز 2022، على مستوى غابة “عشاشة تاسيفت”، بجماعة تلمبوط، دائرة بواحمد، حيث سارعت فرق التدخل، المشكلة من مختلف المصالح المعنية، إلى عزل وتحويط بؤر النيران، ومنع انتقالها إلى باقي الغطاء الغابوي.
وأكدت السلطات، أن مجهودات كافة المتدخلين ستتواصل على أشدها مع تعبئة الموارد اللازمة من أجل تطويق النيران وإلى غاية إخمادها بشكل تام ونهائي.
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17 تعليقات
الغابة نعمة من نعم الطبيعة لهذا يجب علينا الاحفاظ عليها وعدم التهور برمي الزجاج فيها لأنه ينعكس مع الشمس ويسبب اندلاع حريق…
يجب على المسؤولين بالحراسة الغبوية أن يقوموا باخذ الحيطة والحذر من أجل سلامة الغابة والمحيط بها.
كلنا مسؤولون عن حريق الغابات لهذا يجب علينا وضع حل مناسب لحماية الغابات…
نفس المشكل كل سنة يقع ولحد الآن المسؤولين لم يجدوا حلا لحرائق الغابات.
كل من سولت له نفسه باشعال حتى يكونوا عبرة لغيرهم.. النيران في الغابات يجب محاكمتهم
الغابة مسؤولية الجميع..
هناك بعض الاشخاص يتهورون برمي السجائر في الغابات مما تسبب في اشعال النيران فيها .
يجب على الإعلام أن يقوم ببرامج تحسيسية وتوعوية للحد من انتشار حرائق الغابات..
المشكل الكبير هو أن المغرب لازال يستعمل طرق لاخماد النيران بطرق بدائية هههههههههههه.
اندلاع الحرائق في الغابات كثرة بالمغرب ولاسيما الغابات المهجورة بدون حراسة أمنية..
هناك عوامل طبيعية تؤثر على الغابات كالرياح والحرارة المفرطة لهذا يجب الحيطة والحذر وعدم التهور برمي الزجاج فيها..
لاطفاء الحرائق في الغابات يجب ان يكون المغرب متوفر على أساليب حديثة وبهذه الوسائل التقنية الحديثة نكون شيئا ما خففنا من حدها بسرعة فائقة..
يجب على السلطات أن تسرع في اخمادها في أسرع وقت ممكن حتى لا تقع في كارثة إنسانية لا تحمد عقباه.
المشكل الغويص هو ليس هناك أي رقيب ولا حسيب ولا حراسة الغابات المهجورة وهذا ما يؤدي إلى اندلاع النيران بها …
يجب على السلطات القضائية أن تفتح التحقيق مع تنسيق السلطات الأمنية للوصول إلى مدبرها وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم..
على ما اظن أن هناك مؤامرة تستهدف حرق الغابات والله أعلم..
يجب على الأمن الوطني أن يحارب الاشخاص الذين يشربون الخمر في الغابات ويتركون من ورائهم قنينات الزجاجية هناك …