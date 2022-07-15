قادما من إسرائيل.. الرئيس الأمريكي يصل السعودية

هبة بريس - وكالات

وصلت طائرة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عصر اليوم الجمعة، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة.

وبثت قناة “الإخبارية” السعودية فيديو للحظة وصول بايدن إلى مطار الملك عبد العزيز، وكان في مقدمة مستقبليه أمير مكة الأمير خالد الفيصل.

وأضافت قناة “الإخبارية” أن بايدن سيتوجه إلى قصر السلام للقاء العاهل السعودي، الملكة سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قال أمس الخميس، إنه سيكون أول رئيس أمريكي يسافر مباشرة من إسرائيل إلى مدينة جدة السعودية.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد: “سأكون أول رئيس يطير مباشرة من إسرائيل إلى جدة”، مضيفا أنه سيحمل رسالة مباشرة عن السلام بين إسرائيل والعالم العربي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

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