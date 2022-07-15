السكوري: “مخطط الشغل مدرج في البرنامج الحكومي و التزامات اتفاق 30 أبريل”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات جوابا كتابيا حول موضوع المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الذي طرحه الفريق النيابي الحركي.

و أوضح الوزير السكوري بشأن المخطط التشريعي في مجال الشغل وجبت الإشارة إلى أن هذا المخطط جزء منه مدرج في البرنامج الحكومي أو الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.

و أضاف السكوري بأن الجزء الآخر مسطر في البرنامج العملياتي الناتج عن برنامج نجاعة الأداء الخاص بهذه الوزارة ، ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين المهيكلة الواردة في البرنامج الحكومي واتفاق 30 أبريل 2022 وجدولتها الزمنية وفق مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

و ذكر السكوري على سبيل المثال مشروع القانون المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، فضلا على مشاريع القوانين المدرجة في برنامج نجاعة الأداء ، مثل مشروع القانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة المهنية، انسجاما مع أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة في العمل.

أما بخصوص القوانين التي لم تصدر مراسيمها التطبيقية، فأشار المتحدث ذاته إلى أنه قد تم إخراج جميع النصوص التنظيمية للقوانين التي تم إصدارها، ما عدا ما تقوم به الوزارة من مراجعة لبعض المراسيم التي أبانت الممارسة أو المستجدات القانونية عن ضرورة تعديل مقتضياتها أو تلك التي تفرض التعاقدات الاجتماعية إخراجها ، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع المرسوم المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية ، أو المراسيم والقرارات ذات الصلة بمجال الصحة والسلامة المهنية.

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