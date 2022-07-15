السكوري: “مخطط الشغل مدرج في البرنامج الحكومي و التزامات اتفاق 30 أبريل”

2022-07-15 / 17:24
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

وجه يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات جوابا كتابيا حول موضوع  المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات الذي طرحه الفريق النيابي الحركي.

و أوضح الوزير السكوري بشأن المخطط التشريعي في مجال الشغل وجبت الإشارة إلى أن هذا المخطط جزء منه مدرج في البرنامج الحكومي أو الالتزامات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022.

و أضاف السكوري بأن الجزء الآخر مسطر في البرنامج العملياتي الناتج عن برنامج نجاعة الأداء الخاص بهذه الوزارة ، ويتعلق الأمر بمشاريع القوانين المهيكلة الواردة في البرنامج الحكومي واتفاق 30 أبريل 2022 وجدولتها الزمنية وفق مقتضيات الاتفاق الاجتماعي الموقع مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

و ذكر السكوري على سبيل المثال مشروع القانون المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب ومراجعة مقتضيات مدونة الشغل، فضلا على مشاريع القوانين المدرجة في برنامج نجاعة الأداء ، مثل مشروع القانون الإطار المتعلق بالصحة والسلامة المهنية، انسجاما مع أحكام اتفاقية العمل الدولية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة في العمل.

أما بخصوص القوانين التي لم تصدر مراسيمها التطبيقية، فأشار المتحدث ذاته إلى أنه قد تم إخراج جميع النصوص التنظيمية للقوانين التي تم إصدارها، ما عدا ما تقوم به الوزارة من مراجعة لبعض المراسيم التي أبانت الممارسة أو المستجدات القانونية عن ضرورة تعديل مقتضياتها أو تلك التي تفرض التعاقدات الاجتماعية إخراجها ، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع المرسوم المتعلق بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية وفي النشاطات الفلاحية ، أو المراسيم والقرارات ذات الصلة بمجال الصحة والسلامة المهنية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of على رأس وفد برلماني.. ميارة يقوم بزيارة لدولة موريتانيا

على رأس وفد برلماني.. ميارة يقوم بزيارة لدولة موريتانيا

2022-07-15 / 16:58
Photo of بمشاركة المغرب.. مواصلة أشغال دورة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

بمشاركة المغرب.. مواصلة أشغال دورة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي

2022-07-15 / 15:01
Photo of بوساطة مغربية.. إسرائيل تعتزم فتح معبر “اللنبي” على مدار الساعة

بوساطة مغربية.. إسرائيل تعتزم فتح معبر “اللنبي” على مدار…

2022-07-15 / 14:17
Photo of الصحراء المغربية.. البرلمان الإسباني يدعم موقف حكومة سانشيز

الصحراء المغربية.. البرلمان الإسباني يدعم موقف حكومة سانشيز

2022-07-15 / 13:06
Photo of عامل إنزكان يراسل أعضاء المجلس الجماعي حول تضارب المصالح

عامل إنزكان يراسل أعضاء المجلس الجماعي حول تضارب المصالح

2022-07-15 / 12:55
Photo of بنموسى: “التحديات المشتركة تستوجب تجديد الشراكة الراسخة بين فرنسا و المغرب”

بنموسى: “التحديات المشتركة تستوجب تجديد الشراكة الراسخة بين فرنسا…

2022-07-15 / 09:55
Photo of سفيرة فرنسا بالرباط: “المغرب له تاريخ كبير و تربط بلدينا علاقة قوية و متينة”

سفيرة فرنسا بالرباط: “المغرب له تاريخ كبير و تربط…

2022-07-15 / 09:21
Photo of انعقاد الدورة الرابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية

انعقاد الدورة الرابعة عشرة لقمة الأعمال الأمريكية الإفريقية

2022-07-14 / 19:35
Photo of الحكومة الإسبانية: “المغرب شريك موثوق وجار”

الحكومة الإسبانية: “المغرب شريك موثوق وجار”

2022-07-14 / 17:08
Photo of الطالبي العلمي: “جلالة الملك جعل من السلام عقيدة لأمته”

الطالبي العلمي: “جلالة الملك جعل من السلام عقيدة لأمته”

2022-07-14 / 16:55

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق