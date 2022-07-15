المحكمة الرياضية ترفض الطعون الروسية ضد “الفيفا” و”اليويفا”

هبة بريس - وكالات

رفضت محكمة التحكيم الرياضة “كاس”، الجمعة، طعون الاتحاد الروسي لكرة القدم ضد قرار الاتحاد الأوروبي للعبة “يويفا” والدولي “فيفا” باستبعاد المنتخبات والأندية الروسية من البطولات.

وتم أيضا رفض طعون أندية تسيسكا موسكو، ودينامو موسكو، وزينيت بطرسبورغ، وسوتشي، التي كان من المقرر أن تشارك في البطولات الأوروبية في الموسم الجديد 2022-2023.

وكان الاتحادان الدولي والأوروبي، قررا في فبراير الماضي حرمان كافة الفرق الروسية (على مستوى الأندية والمنتخبات) من المشاركة في كافة بطولات الاتحادين على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي مارس الماضي، رفضت محكمة التحكيم الرياضية طلب الاتحاد الروسي لكرة القدم بتجميد قرار “الفيفا” الذي حرم روسيا من المشاركة في الملحق الأوروبي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وفي 2 مايو، علق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، روسيا من المشاركة في جميع بطولاته في موسم 2022/23.

وبالتالي، فإن المنتخب الروسي للرجال لن يتمكن من المشاركة في دوري الأمم الأوروبي، ولن يذهب المنتخب الروسي للسيدات إلى بطولة أوروبا في إنجلترا، ولن تلعب الأندية الروسية في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمر الأوروبي.

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