بنموسى: “نعمل على إحداث سجل وطني موحد للمتعلمات والمتعلمين”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وجه شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة مذكرة جوابية لإدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب حول موضوع المخطط التشريعي والمراسيم التطبيقية لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

و أكد بنموسى أنه و حرصا على التنزيل الناجع لأحكام القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، وترصيد أوراش إصلاح المنظومة وضمان استدامتها ، تم إعداد مخطط تشريعي وتنظيمي يضم مجموع النصوص القانونية والوثائق المرجعية التي ينبغي إعدادها والأجال المحددة لعرضها على مسطرة المصادقة.

هذا المخطط وفق بنموسى يروم تحقيق عدد من الأهداف والمرامي منها وضع خارطة طريق واضحة المعالم للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية التي يجب إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة، و حصر لائحة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق التي يحيل إليها القانون الإطار.

كما يروم اقتراح برمجة زمنية لإعداد مشاريع النصوص اللازمة لتطبيق القانون الإطار ، مع تحديد الأولويات و توضيح الأدوار وتوزيع المسؤوليات ومجالات التدخل بين الجهات المعنية، و ضمان جودة مشاريع النصوص القانونية من خلال توسيع دائرة التشاور والتواصل الدائم بين الأطراف المتدخلة.

كما يروم ذات المخطط لمسايرة مسطرة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ، وكذا كل الإجراءات التي يستلزمها التطبيق الكامل لمقتضيات القانون السالف الذكر .

وفي هذا السياق ، أوضح بنموسى أنه تم إعداد الدفعة الأولى من مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17 والمبرمجة خلال السنة الأولى وفق مقاربة تشاركية تتوخى إشراك جميع الفاعلين واستطلاع رأي المؤسسات والهيئات المعنية.

و تم إصدار مجموعة من النصوص بالجريدة الرسمية واعتماد بعض الوثائق المرجعية ، حيث بالنسبة للقوانين فقد صدر بالجريدة الرسمية قانون المالية رقم 70.19 والذي تم بموجبه إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها.

كما صدر القانون رقم 79.13 بتغيير وتتميم القانون رقم 73.00 بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين ، والذي يأتي في سياق تنفيذ المخطط العشري للمؤسسة ( 2018-2028 ) المقدم أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بتاريخ 17 شتنبر 2018.

بالإضافة لذلك، صدر القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية المحدثة بموجب القانون رقم 011.71.

كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية المتضمنة في المخطط التشريعي والتنظيمي المذكور ، ويتعلق الأمر بالمرسوم المتعلق بتحديد تأليف اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتنظيمها وكيفيات سيرها.

و كذلك المرسوم المحدد لاختصاص وكيفية تأليف وتسيير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، و مرسوم في شأن دروس الدعم التربوي المرسوم الخاص بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، ومجموعات العمل المحدثة لديها وكيفيات سيرها، ثم المرسوم المتعلق بالتعلم عن بعد و المرسوم المحدد لقواعد اشتغال وأدوار ومهام جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ في علاقتها بمؤسسات التربية والتكوين.

أما بخصوص الوثائق المرجعية التي تم إصدارها ، فيمكن استحضار النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي ، المتضمن لميثاق التلميذ(ة) و ميثاق العلاقة بين جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ والمؤسسات التعليميةو.

و في نفس السياق، ودائما في إطار الدفعة الأولى من مشاريع النصوص القانونية ، توجد مجموعة أخرى من مشاريع قوانين في طور الدراسة وإبداء الرأي من طرف كل من المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومجلس المنافسة.

كما توجد مشاريع نصوص تنظيمية أخرى في طور الدراسة ، تتمثل وفق بنموسى في مشروع مرسوم يروم إحداث سجل وطني موحد للمتعلمات والمتعلمين، و تنظيم التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي، و تحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

والجدير بالذكر أن المصالح المختصة في الوزارة تعمل حاليا على إعداد الدفعة الثانية من هذا المخطط التشريعي والتنظيمي ، مع الحرص على تسريع وتيرة الإنجازية ومسطرة المصادقة ، فضلا عن إعداد مجموعة أخرى من مشاريع النصوص المواكبة لتنزيل خارطة طريق الإصلاح التربوي 2022-2026 ، فور الانتهاء من المشاورات الموسعة التي يتم القيام بها على المستوى الترابي.

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