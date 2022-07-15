لليوم الثاني.. سلطات تازة تواصل إخماد حريق غابة باب أزهر

ع محياوي – هبة بريس

تواصل مختلف الأجهزة بما فيها السلطات المحلية و الأمنية بإقليم تازة، الجمعة، لليوم الثاني على التوالي إخماد حريق غابة باب أزهر جماعة الصميعة بالمكان المسمى عين الرحا ، بعد أن كافحت فرق الإطفاء على الأرض الحريق الغابوي، الذي شب منذ صباح يوم أمس الخميس ، تدخلت من خلاله، عصرا، طائرتان لإخماد النيران من نوع ” كنادير”، لدعم هاته الجهود التي تتم في ظروف قاسية تتسم بالارتفاع القياسي لدرجة الحرارة وهبوب رياح “الشركي”.

و أبرز “مصدر هبة بريس” أن جهود عملية إخماد الحريق شاركت فيه، منذ يوم أمس الخميس واليوم الجمعة على التوالي، عناصر القوات المسلحة الملكية التابعة لحماية تازة والوقاية المدنية والقوات المساعدة والدرك الملكي والمياه والغابات ويتقدمهم عامل الإقليم ” مصطفى المعزة ” الموجود منذ يوم أمس ” الخميس” و اليوم الثاني ” الجمعة” بعين المكان للوقوف عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من انتشار الحريق الى أماكن أخرى.، مرفوقا بالقائد الجهوي للدرك الملكي ، فضلا عن متطوعين من ساكنة المنطقة، مبرزا أنه، بالموازاة مع ذلك، تم إجلاء السكان المجاورين للغابة المعنية إلى أماكن آمنة بتعليمات العامل العين التي لا تنام رجل الميدان بامتياز، فيما ساكنة المنطقة المتضررة الدواوير المعنية تنوه بمجهودات العامل و مجهودات الطاقم الذي يسهر على الإطفاء.

وأضاف المصدر ذاته، أن درجة الحرارة المرتفعة بالمنطقة والرياح القوية تعقد مهام تدخل فرق الإطفاء ميدانيا، مشددا على أن تدخل طائرات الإطفاء ” كنادير” قد يكون حاسما في ربح المعركة ضد هذا الحريق المهول الذي أتى على مساحة ما يقارب 400 هكتار، دون تسجيل خسائر بشرية تذكر، فضلا عن تأمين و اسعاف أشخاص ينتمون الى دواوير بعيدا عن أماكن الحرائق، حفاظا على سلامتهم.

الحريق الذي اندلع منذ يوم أمس الخميس مع موجة الحرارة المرتفعة التي تعرفها المنطقة وهبوب رياح “الشركي” لن يخلف أي إصابات أو ضحايا بشرية تذكر لليوم الأول و الثاني على التوالي.

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