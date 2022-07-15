بوساطة مغربية.. إسرائيل تعتزم فتح معبر “اللنبي” على مدار الساعة

هبة بريس

تعتزم السلطات الإسرائيلية فتح معبر “اللنبي” بين الأردن والضفة الغربية على مدار 24 ساعة يوميا.

ونشرت ميراف ميخائيلي، وزيرة النقل والمواصلات الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، أكدت من خلالها أنه تم الاتفاق على بدء التحضيرات لفتح معبر “اللنبي” على مدار الساعة يوميا، وذلك فور الانتهاء من كافة الترتيبات اللازمة.

وأضافت الوزيرة الإسرائيلية بأن المغرب قد توسطت لدى بلادها من أجل فتح المعبر على مدار الساعة، معربة عن شكرها للعاهل المغربي، الملك محمد السادس والمغرب، وكذلك الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على التزامهم لدفع مسيرة السلام والنمو الاقتصادي في المنطقة.

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