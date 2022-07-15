المنتخب المغربي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة اليد ويحجز تذكرة مونديال 2023

هبة بريس

تأهل المنتخب المغربي لكرة اليد، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 25، المقامة حاليا في مصر، بعد فوزه الثمين على منتخب غينيا بنتيجة 28-24 في المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم الجمعة برسم الدور ربع النهائي للمسابقة.

وبهذا الفوز ضمن المنتخب المغربي أيضا التأهل لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2023 المقرر إقامتها في بولندا والسويد في شهر يناير المقبل، حيث ينص نظام النسخة الجارية من كأس الأمم الإفريقية، على تأهل المنتخبات أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى المونديال.

وسيسجل المنتخب المغربي المشاركة الثامنة في مونديال اليد، حيث سبق له بلوغ كأس العالم سبع مرات من قبل آخرها في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر عام 2021.

وشهد الشوط الأول إثارة وتنافسا كبيرا بين الفريقين المغربي والغيني، ثم نجح المنتخب الوطني في النهاية في إنهاء الشوط لصالحه بنتيجة 14-13، واستمر التفوق المغربي خلال الشوط الثاني، بفضل تألق عدد كبير من لاعبيه وأبرزهم الحارس ياسين ادريسي، وامين الحرشاوي، تحت قيادة فنية من المدرب نور الدين بوحديوي، ليتمكن المنتخب من حسم اللقاء لصالحه بنتيجة 28 مقابل 24.

وفي الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية، سيواجه منتخب المغرب، الفائز من مباراة منتخبي أنغولا والراس الاخضر التي ستجرى في وقت لاحق اليوم.

وكان المنتخب المغربي قد تأهل للدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة اليد بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، خلف منتخب مصر متصدر الترتيب في المجموعة برصيد 4 نقاط.

واستهل المنتخب الوطني مبارياته في البطولة الإفريقية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 35-28، قبل الخسارة أمام منتخب مصر بنتيجة 21-36.

أما منتخب غينيا فتأهل للدور ربع النهائي للمسابقة، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، عقب الفوز في مباراتين على كل من الغابون بنتيجة 35-22، والجزائر بنتيجة 28-22.

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