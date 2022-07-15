صورة تعبيرية

المغرب.. نمو اقتصادي متوقع ب 1.3% خلال سنة 2022

2022-07-15 / 13:36
0
هبة بريس

قال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، عياش خلاف، اليوم الخميس بالرباط، إن النشاط الاقتصادي الوطني سيعرف نموا بنسبة 1.3 في المائة في سنة 2022، وذلك بعد تسجيل انتعاش بنسبة 7.9 في المائة في سنة 2021.

وأوضح خلاف، خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم الميزانية الاقتصادية الاستشرافية المتعلقة بسنتي 2022 و2023، أن هذا التباطؤ الكبير في النمو الاقتصادي يعزى أساسا إلى انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 13.5 في المائة.

وأكد في الوقت ذاته أنه من المتوقع أن يدعم النشاط غير الفلاحي نمو الاقتصاد الوطني هذا العام بنسبة قدره 4.5٪، وذلك بفضل أداء قطاع الخدمات على وجه الخصوص.

من جهة أخرى، تابع خلاف، أن نمو القطاع الثانوي يتعين ألا يتجاوز 3٪، خاصة بسبب الأداء الضعيف لأنشطة الصناعات التحويلية.

وبالنسبة لفروع القطاع الخدماتي، أشار الكاتب العام للمندوبية إلى أنه من المتوقع أن تعرف السياحة، التي تحاول استعادة عافيتها لاسيما مع فتح الحدود، تطورا بنسبة 25.1٪ سنة 2022.

من جهة أخرى، أوضح خلاف أنه من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 4.9٪، مشيرا إلى تطور الناتج المحلي الإجمالي الخام الاسمي بنسبة 6.2٪.

وتوقع خلاف أن يستقر معدل البطالة في حدود 12.2٪، بسبب فقدان مناصب الشغل التي طالت الاقتصاد الوطني سنة 2020″.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رحو: مجلس المنافسة سيعيد فتح ملف المحروقات

رحو: مجلس المنافسة سيعيد فتح ملف المحروقات

2022-07-15 / 11:45
Photo of ارتفاع أسعار المحروقات..الحكومة تعلن دفعة جديدة لمهنيي النقل

ارتفاع أسعار المحروقات..الحكومة تعلن دفعة جديدة لمهنيي النقل

2022-07-14 / 22:38
Photo of مندوبية التخطيط تتوقع موسما فلاحيا متوسطا

مندوبية التخطيط تتوقع موسما فلاحيا متوسطا

2022-07-14 / 19:20
Photo of حتى متم يونيو.. عجز الميزانية بلغ 14,4 مليار درهم

حتى متم يونيو.. عجز الميزانية بلغ 14,4 مليار درهم

2022-07-14 / 17:42
Photo of الدولار يواصل ارتفاعه ويدفع اليورو لأدنى مستويات في عقود

الدولار يواصل ارتفاعه ويدفع اليورو لأدنى مستويات في عقود

2022-07-14 / 15:00
Photo of رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يقوم بزيارة عمل للمغرب

رئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية يقوم بزيارة عمل للمغرب

2022-07-14 / 13:52
Photo of ميثاق الاستثمار .. مشروع لتعزيز جاذبية المغرب

ميثاق الاستثمار .. مشروع لتعزيز جاذبية المغرب

2022-07-13 / 22:32
Photo of الدولار يتجاوز سعر اليورو

الدولار يتجاوز سعر اليورو

2022-07-13 / 15:55
Photo of البنك الإفريقي يمنح المغرب 89 مليار سنتيم لتعميم التغطية الاجتماعية

البنك الإفريقي يمنح المغرب 89 مليار سنتيم لتعميم التغطية…

2022-07-12 / 21:19
Photo of حتى متم يونيو.. المداخيل الجمركية تتجاوز 41 مليار درهم

حتى متم يونيو.. المداخيل الجمركية تتجاوز 41 مليار درهم

2022-07-12 / 17:35

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق