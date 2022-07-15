الصحراء المغربية.. البرلمان الإسباني يدعم موقف حكومة سانشيز

2022-07-15 / 13:06
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هبة بريس

دعم مجلس النواب الإسباني، الغرفة السفلى بالبرلمان، مساء الخميس، موقف حكومة بيدرو سانشيز بشأن قضية الصحراء المغربية.

ومن خلال رفضه بأغلبية كبيرة (252 من أصل 333 صوتا) لـ “مقترح قرار” يطلب من الحكومة الإسبانية مراجعة موقفها بشأن الصحراء المغربية، دعم البرلمان الإسباني بشكل واضح وحاسم النهج المتخذ من طرف رئيس الحكومة، بيدرو سانشيز، الذي كان قد أكد، شهر مارس الماضي، في رسالة وجهها إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على أن بلاده ”تعتبر المبادرة المغربية للحكم الذاتي، الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية لحل الخلاف” حول الصحراء المغربية.

وتأتي هذه الصفعة الجديدة لداعمي الانفصاليين، مرة أخرى، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح وتعزيز موقف حكومة سانشيز، الذي كان قد أقر ضمن الرسالة الموجهة إلى جلالة الملك ”بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، مشددا على” الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة قصد إيجاد حل مقبول من الطرفين” لهذا النزاع.

وعلى هذا الأساس، فإن الموقف المتخذ من قبل مجلس النواب الإسباني يكرس دعم السيادة التامة والكاملة للمملكة على أقاليمها الجنوبية وللجهود الجادة التي تبذلها من أجل تسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

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