نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وهبات رياح مرتقبة اليوم الجمعة

هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية وهبات رياح (30 – 80 كلم/في الساعة) مرتقبة اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية اليوم الجمعة ابتداء من الرابعة بعد الزوال إلى الحادية عشرة ليلا بكل من أقاليم الحوز ومراكش وشيشاوة.

وأضافت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هبات رياح (من 60 إلى 80 كلم في الساعة) مرتقبة اليوم الجمعة من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الحادية عشرة ليلا بكل من أقاليم الحوز وشيشاوة ومراكش والرحامنة وقلعة السراغنة وأزيلال وبني ملال وخريبكة وسطات والفقيه بنصالح وميدلت وورزازات وطنجة-أصيلة والمضيق والفنيدق وتطوان.

وأشارت في ذات النشرة، إلى أن هبات رياح (من 30 إلى 45 كلم في الساعة) مرتقبة خلال الفترة نفسها بكل من العرائش ووزان وتازة.

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