طقس
الصورة تعبيرية

نشرة إنذارية: زخات رعدية قوية وهبات رياح مرتقبة اليوم الجمعة

2022-07-15 / 12:52
0
هبة بريس

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، بأن زخات رعدية محليا قوية وهبات رياح (30 – 80 كلم/في الساعة) مرتقبة اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية محليا قوية اليوم الجمعة ابتداء من الرابعة بعد الزوال إلى الحادية عشرة ليلا بكل من أقاليم الحوز ومراكش وشيشاوة.

وأضافت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن هبات رياح (من 60 إلى 80 كلم في الساعة) مرتقبة اليوم الجمعة من الساعة الثالثة بعد الزوال إلى الحادية عشرة ليلا بكل من أقاليم الحوز وشيشاوة ومراكش والرحامنة وقلعة السراغنة وأزيلال وبني ملال وخريبكة وسطات والفقيه بنصالح وميدلت وورزازات وطنجة-أصيلة والمضيق والفنيدق وتطوان.

وأشارت في ذات النشرة، إلى أن هبات رياح (من 30 إلى 45 كلم في الساعة) مرتقبة خلال الفترة نفسها بكل من العرائش ووزان وتازة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حريق تازة: النيران تأتي على 400 هكتار وتأمين نقل وإسعاف 420 شخصا

حريق تازة: النيران تأتي على 400 هكتار وتأمين نقل…

2022-07-15 / 12:22
Photo of الناظور.. تثبيت مقاعد مجهزة بوسائط لشحن الهواتف معززة بالأنترنت بالكورنيش

الناظور.. تثبيت مقاعد مجهزة بوسائط لشحن الهواتف معززة بالأنترنت…

2022-07-15 / 10:37
Photo of ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام.. أمن سلا يوقف شخصا

ألحق خسائر بسيارات بالشارع العام.. أمن سلا يوقف شخصا

2022-07-15 / 10:27
Photo of وجدة .. الأمن يتفاعل مع شريط فيديو ويوقف أحد المشتبهين

وجدة .. الأمن يتفاعل مع شريط فيديو ويوقف أحد…

2022-07-15 / 09:47
Photo of طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الجمعة.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-07-15 / 09:09
Photo of تعيين “أوحتيت” واليا للأمن بفاس و “البحري” والياً للأمن بالحسيمة

تعيين “أوحتيت” واليا للأمن بفاس و “البحري” والياً للأمن…

2022-07-15 / 00:32
Photo of القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب وطارق السجلماسي

القرض الفلاحي للمغرب.. تسليم السلط بين نور الدين بوطيب…

2022-07-14 / 23:02
Photo of حادثة سير بحي المنزه بصفرو تنتهي بعملية سرقة و صراع أمني يطفو على السطح

حادثة سير بحي المنزه بصفرو تنتهي بعملية سرقة و…

2022-07-14 / 22:08
Photo of العرائش: تواصل العمليات الميدانية لإخماد الحرائق التي اندلعت بعدد من غابات الإقليم

العرائش: تواصل العمليات الميدانية لإخماد الحرائق التي اندلعت بعدد…

2022-07-14 / 21:31
Photo of الحموشي يعين عبد الكبير فرح واليا بالنيابة على أمن طنجة

الحموشي يعين عبد الكبير فرح واليا بالنيابة على أمن…

2022-07-14 / 21:05

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق